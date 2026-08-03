Štátna prémia na stavebné sporenie sa má budúci rok znížiť. Jej strop zostane 70 eur

Štátna prémia na stavebné sporenie sa má od 1. januára 2027 znížiť zo súčasných 6 % na 5 % z ročného vkladu, pričom jej maximálna výška zostane na úrovni 70 eur. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva financií SR, ktoré rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Na získanie maximálnej prémie bude musieť sporiteľ v budúcom roku vložiť na účet stavebného sporenia 1 400 eur. Výška prémie sa vypočítava podľa zákonom stanoveného vzorca na základe priemernej hodnoty 12-mesačného EURIBOR-u za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna aktuálneho roka. Pripomienkové konanie potrvá do 21. augusta a opatrenie má nadobudnúť účinnosť od začiatku roka 2027.
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Štátna prémia na stavebné sporenie sa má znížiť o jedno percento
Štátna prémia na stavebné sporenie má v roku 2027 predstavovať 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva financií (MF) SR, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Tento rok je prémia na úrovni 6 %.
Štátna prémia sa určuje na základe zákonom stanoveného vzorca. Jej výška je ohraničená na minimálne 2,5 % a maximálne 15 % z ročného vkladu, a to najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok. Na výpočet referenčnej sadzby sa aktuálne používajú úrokové sadzby na medzibankovom trhu depozít, konkrétne 12-mesačný EURIBOR. Priemer sa počíta za obdobie od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka.
„Po dosadení referenčnej sadzby do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná na 5,2130 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % sa upravila na výsledných 5 %,“ vyčíslilo ministerstvo. V roku 2027 tak sporiteľ pri uplatnení nároku na zákonom stanovenú maximálnu sumu štátnej prémie 70 eur bude musieť vložiť na účet stavebného sporenia 1 400 eur.
Opatrenie má byť účinné od budúceho roka
Návrh opatrenia nemá vplyv na verejné financie, jeho účelom je len oznámenie percentuálnej výšky štátnej prémie na nasledujúci kalendárny rok. Vplyv na rozpočet má samotný zákon o stavebnom sporení, ktorý prémiu upravuje, tento vplyv je však podľa MF zabezpečený v kapitole Ministerstva dopravy (MD) SR.
Pripomienkové konanie k návrhu končí 21. augusta. Opatrenie má byť účinné od 1. januára 2027.
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