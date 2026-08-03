V Bratislave dnes padol ďalší historický teplotný rekord. Teplota vystúpila až na 39,9 °C

Slnko a teplomer

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Slovensko aj naďalej trápi extrémne sucho, na viacerých oblastiach je vyhlásené zvýšené riziko vzniku požiarov.

Slovensko trápi extrémne sucho a zlepšenie je zatiaľ nedohľadne. Zároveň hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov. Okrem toho dnes v hlavnom meste padol ďalší historický teplotný rekord. Teplota na meteorologickej stanici na Kolibe dnes o 15:07 vystúpila na +39,9 °C, čím prekonala doterajšie absolútne maximum hlavného mesta.

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Slovensko trápi extrémne sucho

Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje približne 55 % územia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území.

„Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na celom západnom Slovensku a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na viac ako 90 % územia,“ približuje SHMÚ.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, na Zamagurí a Orave, a to v intervale -80 až -100 milimetrov. Na väčšine územia je deficit vlahy od -20 do -80 milimetrov.

V povrchovej vrstve je výrazné až extrémne sucho na juhu a juhozápade územia. Extrémne sucho je najviac rozšírené na Záhorí, na Podunajsku, Považí a Ponitrí a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. V hlbšej vrstve sa situácia nemení už dlhšiu dobu a výrazné až extrémne sucho zasahuje približne tri štvrtiny územia.

Zlou správou je, že podľa portálu iMeteo bude naše územie extrémne sucho trápiť aj v najbližších dňoch. Navyše počas 5. a 6. augusta sa má suchá oblasť ďalej rozširovať, pričom najhoršie podmienky zostanú na juhozápade a juhu. Zhoršenie sa však má objaviť na úplne celom území našej krajiny. Zlepšenie by malo nastať až okolo 11. augusta.

Sucho
Foto: SITA/AP

Dnes sa však na niektorých územiach Slovenska objavili aj prehánky. Najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Nízkych Tatier a Ondavskej vrchoviny, a to 30 až 50 mm. Úhrn zrážok nad 20 mm bol na Zemplíne, Horehroní, Liptove a Orave. Naopak, bez zrážok bolo na väčšine Podunajskej nížiny, na Novohrade, Gemeri a v oblasti Strážovských vrchov. Úhrn zrážok do piatich mm bol na väčšine západného a stredného Slovenska.

Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 39 stupňov Celzia lokálne na Gemeri. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 4,5 stupňa Celzia lokálne v Slovenskom raji.

Na viacerých územiach platí riziko vzniku požiarov

S extrémnym suchom súvisia aj požiare, práve preto zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k pondelku na celom západnom a strednom Slovensku, s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú všetci povinní dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.

Vzhľadom na súčasné klimatické podmienky však hasiči odporúčajú zdržať sa aj opekačiek v prírodnom a lesnom prostredí. „Riziko vzniku požiaru je v týchto dňoch mimoriadne vysoké,“ zdôrazňuje HaZZ odporúčajúc zároveň rešpektovať všeobecne záväzné nariadenia obcí. Tie môžu podmienky na zakladanie ohňov v prírodnom prostredí vo svojom katastrálnom území upraviť až úplne zakázať zakladanie ohňov na verejných priestranstvách.

Okrem toho v Bratislave padol ďalší historický teplotný rekord. Teplota na meteorologickej stanici na Kolibe dnes o 15:07, podľa aktuálnych operatívnych meraní, vystúpila na +39,9 °C, čím prekonala doterajšie absolútne maximum hlavného mesta, píše portál iMeteo. Meteorológovia však predpokladajú, že táto hranica by mohla byť prekonaná ešte tento týždeň, pravdepodobne v stredu, keď sa očakáva útok na hranicu +42 až +43 °C.

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