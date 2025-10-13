Po Nore mieri do Bez servítky aj jej ex Kabrheľ. Diváci reagujú na Versačeho už pred prvou epizódou, majú jednu výčitku

Bez servítky
Hoci by sa mohlo zdať, že diváci budú nadšení, keďže Versače v tejto šou ešte nebol, reakcie boli opačné.

Len minulý týždeň sa do Bez servítky vrátila Nora Kabrheľová, ktorá v minulosti už túto šou vyhrala, a tak sa o jej kuchárskych schopnostiach nedalo pochybovať. Tentoraz však mala súperov, ktorí jej tradičnú kuchyňu neocenili, a preto si výhru domov neodniesla. Teraz sa o ňu pokúsi zabojovať jej bývalý manžel.

„Prichádza extravagantný František Kabrheľ alias Versače! Jeho príchod je zárukou, že najbližší týždeň v Bez servítky – TV JOJ bude poriadne zaujímavý,“ avizovala ešte včera TV JOJ, aby pripravila divákov na to, čo ich čaká. Reakcie na seba samozrejme nenechali dlho čakať a to na príspevku oficiálneho profilu TV JOJ, ale tiež na profile relácie Bez servítky. Dokopy sa ich nazbieralo takmer 1 500.

Ostali poriadne v šoku

Hoci by sa mohlo zdať, že diváci budú nadšení, keďže Versače v tejto šou ešte nebol, a tak je stále kvázi neopozeranou tvárou na televíznych obrazovkách, reakcie boli opačné.

„Myslela som si, že už viac relácia s výberom nevie klesnúť. Ale vedia ma prekvapiť. Mojím favoritom i tak zostáva české Prostřeno,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „No zbohom, zdravý rozum,“ hromžila druhá. „Táto relácia vraj o varení sa tiež nedá pozerať, nemá to žiadnu úroveň…“ pridala sa tretia.

„Už tam chýba iba Mojsej,“ skonštatovala iná pobavene. „Aspoň bude „sranda“,“ oponovala ďalšia. Viacerí pritom, tak ako to pri epizódach so známymi osobnosťami býva, odkázali televízii, že tento týždeň šou nebudú sledovať.

V komentároch sa však opakovala najmä jedna výčitka a to na týždeň, kedy sa ho rozhodli dať súťažiť. „Minulý týždeň ste ho mali dať s Norikou,“ alebo „Mali ho dať s Norou,“ či „Noru dajte s ním. To by bolo zaujímavé,“ a „Mohli ste ho dať, keď varila Nora, aby varili spolu, to by ste mali vysokú sledovanosť,“ opakovalo sa v komentároch.

Rýchlo sa však našli aj ľudia, ktorí vysvetlili, prečo by to nebol dobrý nápad. „Veď by sa pozabíjali,“ alebo „Nora by uvarila jeho a on Noru,“ zneli ich argumenty.

