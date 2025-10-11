Unikli smrti len o vlások. Tieto celebrity majú za sebou nepríjemnú skúsenosť, pre ktorú takmer zomreli

Od takmer smrteľných leteckých nehôd až po vážne choroby. Niektoré známe tváre si už prešli rôznymi okamihmi vo svojom živote, ktoré im pripomenuli, aké vie byť ľudské zdravie krehké. Sformovali ich do podoby, v akej sa prezentujú v súčasnosti a vďaka tomu si vážia každý nový deň, v ktorom sa prebudili.
Keď sa človek objaví blízko smrti, je veľmi pravdepodobné, že to zmení jeho vnímanie na celý svet. Odrazu sa na život pozerá inak a je vďačný za každý moment, počas ktorého je zdravý a môže dýchať. Možno to povedať aj o nasledujúcich celebritách, ktoré zažili niečo, z čoho mnohým až naskakuje husia koža. Ktoré známe tváre stáli smrti zoči-voči podľa portálu L’officiel Ibiza?
Leonardo DiCaprio
Podobne ako jeho postava z Titanicu, Jack Dawson, aj Leonardo DiCaprio má za sebou zaujímavé skúsenosti, pri ktorých hľadel smrti priamo do očí. Počas letu do Ruska bol uznávaný herec svedkom toho, ako pri štarte explodoval motor lietadla, čo si vyžiadalo núdzové pristátie na newyorskom letisku JFK.
Herec zažil aj niekoľko tesných situácií vďaka svojim dobrodružstvám plným vzrušenia. Raz mal pri zoskoku z lietadla poruchu padáka a počas potápania v Južnej Afrike ho takmer napadol žralok biely.
Nahlásiť chybu v článku