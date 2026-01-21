Pikantná príhoda Sisy Sklovskej z Bali: Stačila jedna chvíľa na balkóne a domáci na ňu tak skoro nezabudnú

Foto: Instagram.com/sisasklovskaofficial

Jana Petrejová
Stala sa jej zaujímavá vec, na ktorú len tak skoro nezabudne.

Bali sľubuje pokoj, harmóniu a duchovné zážitky. Realita so Sisou Sklovskou však nabrala úplne iný smer. Stačila jedna chvíľa a z idylickej dovolenky bola veselá historka, ktorú by si domáci pamätali ešte dlho. Aj v exotickom raji totiž platí, že keď je pri tom Sisa, nuda rozhodne nehrozí.

Exotická krajina je pre ľudí, túžiacich po oddychu, spomalení a načerpaní vnútorného pokoja. Palmy, vôňa mora, úsmevy miestnych, ktorí sú duchovne založení – aj to sú dôvody, prečo si mnohí zamilovali Bali. Speváckej dive Sise Sklovskej sa však stalo niečo, s čím rozhodne nerátala. A hoci ju prepadol pocit hanby, dnes na to spomína s úsmevom a baví sa na tom, ako tomu bolo v relácii STVR Neskoro večer.

Zážitok z balkóna

Z pokojnej dovolenky sa stala spomienka s historkou, ktorá je potvrdením, že aj v exotickej krajine sa dajú zažiť humorné chvíle.  Jednu z nich zažila Sisa so svojím manželom Jurajom. Bali je známe svojou flórou a nespútanou prírodou všade, kam sa človek pozrie. „Z Bali mám takú zaujímavú príhodu…Všetci viete, že v týchto ázijských krajinách sú ľudia takí ako… Takto chodia proste. Tam sa oni zdravia všelijako…“ naznačila speváčka, ktorá sa kedysi nechcela vydávať, spojila dlane, ako by sa išla modliť a jemne uklonila hlavu.

Pre miestnych ľudí ide o pozdrav s úctou a prianím pokoja a prosperity, ako informoval web cestovnej kancelárie BUBO. „No a my sme na Bali bývali v takom krásnom rezorte na vysokom poschodí. Bola som stroho oblečená, išla som na balkón a bolo mi vidieť len hlavu. A tak som sa pozerala dole, že čo sa deje dole,“ pokračovala Sisa. Málokomu by napadlo to, čo bude nasledovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

„A odrazu je niekto za mnou a to Juraj. No a nasledovali také príjemné veci… Ťuťuli muťuli… Ja som tam stála a toto mi hlava robila… A zdola ma takto zdravili,“ šokovala svojou úprimnosťou Sisa a ukázala pohyb hlavy, ako keby robila úklony podobne, ako sa zdravia Balijčania na ulici. Zdá sa, že tí, ktorí išli okolo a pozerali sa hore na Sisu, si mysleli, že aj ona ich pozdravuje. No realita bola taká, že sa len speváčka oddávala príjemným chvíľam so svojím manželom.

