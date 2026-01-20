Kate Middleton búra pravidlá: Na hrad Windsor prišla nevídaným spôsobom. Porušila protokol a fanúšikovia jasajú

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Je veľmi vzácne vidieť takto nejakého člena z kráľovskej rodiny.

Na prvý pohľad nenápadný detail, ktorý by si všimol len málokto a považoval by to za nepodstatnú vec. No práve ten spustil vo Veľkej Británii vlnu otázok. Trojnásobná mamička sa objavila tam, kde ju nikto nečakal a spôsobom, ktorý sa pri členoch kráľovskej rodiny takmer nevidí. Bez sprievodu, bez šoféra, bez okázalosti. Porušila tým len drobný protokol alebo vyslala oveľa silnejší signál?

Manželka princa Williama šokovala fanúšikov jedným svojím počinom počas svojich zásnub. Nie je žiadnym tajomstvom, že 44-ročná princezná z Walesu a jej 43-ročný manžel sú členovia kráľovskej rodiny, ktorí robia veci inak. Od fotenia selfie s fanúšikmi až po zdieľanie anekdot zo svojho rodinného života so svojimi tromi deťmi, 12-ročným princom Georgeom, 10-ročnou princeznou Charlotte a 7-ročným princom Louisom, pár do istej miery modernizuje monarchiu, ako píše Tyla.

Šoférka v podpätkoch

Kráľovská rodina totiž tradične dodržiava pravidlo „žiadnych selfie“, no to sa začalo meniť až v poslednom čase. Počas najnovších zásnub však Kate opäť porušila určité pravidlo a bola videná, ako sa sama šoféruje auto na podujatie na hrade Windsor v topánkach na vysokých podpätkoch. Vo štvrtok (15. januára) usporiadala princezná, ktorá je patrónkou anglického ženského ragbyového tímu, recepciu na Windsorskom hrade na oslavu víťazstva tímu na Majstrovstvách sveta vo futbale v septembri 2025.

Zábery ukazujú, ako prichádza na podujatie a vystupuje z čierneho auta z miesta vodiča, než sa stretne s asistentom, ktorý jej poskytol dáždnik. Kráľovskú rodinu takmer vždy vozia na oficiálne stretnutia šoféri, takže fanúšikovia kráľovskej rodiny boli prekvapení, keď videli Kate prichádzať samú a vychádzať spoza volantu. Iní označili jej schopnosť šoférovať na podpätkoch za „ikonickú“, pretože, ako vie nežnejšie pohlavie, nie je to zrovna najľahšie.

Na Twitteri jeden používateľ, ktorý zdieľal video, napísal: „Princezná z Walesu sa dnes popoludní sama odviezla na Windsorský hrad, aby usporiadala recepciu pre anglický ženský ragbyový tím v obleku od Alexandra McQueena a na vysokých podpätkoch. Ikonické.“

Foto: Profimedia

Zatiaľ čo druhý taktiež ostal v nemom úžase: „Sama sa odviezla!! Páni!!“ tretí zavtipkoval: „Je to najkrajšia skutočná členka kráľovskej rodiny a skutočná osoba!!!“ Iní poukázali na to, že Kate nie je za volantom prvýkrát, vraj ju už niekoľkokrát odfotografovali, ako sedí na strane šoféra na nejaké podujatie.

Športu prepadli aj jej deti

