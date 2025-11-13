Nikdy sa nechcela vydávať. Sisa Sklovská vyšla s pravdou von, že bola naivná a hlúpa, ženy varuje pred jednou vecou

Mnohí ju poznajú ako výstrednú ženu, ktorá má rada extravagantnú módu a potrpí si na luxusný životný štýl. Minimálne tak ju vykresľujú médiá, no v skutočnosti ide o úplne normálnu ženu, ktorá je dobrosrdečná a pomáha ľuďom najviac, ako sa len dá. Neraz sa jej to vypomstilo vo vzťahoch s mužmi a jej dobrota bola nimi zneužitá.
Zatiaľ čo iné ženy doslova snívajú o veľkej svadbe a bielych šatách, v ktorých vyzerajú ako princezné či kráľovné, u jednej z najznámejších speváčok Sisy Sklovskej to tak nebolo. „Ja som to necítila, nemala som v sebe také niečo, že by som teraz mala víziu môjho svadobného dňa, bielych šiat a ja neviem čo. Vždy som mala priateľov na dlhé roky, samozrejme, partneri to boli,“ uviedla umelkyňa v rozhovore pre reláciu portálu svetevity.sk s názvom Elementy ženy.
Bola v šoku, keď ju požiadal o ruku
Ako ďalej pokračovala, dokonca doma má štyri prstene. „To je pravda. Ale vždy, keď ma požiadali o ruku, tak niečo mi v tej hlave hovorilo, že nerob to. A dobre som urobila,“ priznala Sisa, ktorá vždy tvrdila, že sa nikdy nevydá. Bola si tým stopercentne istá. „Aj moja rodina, teda aj moja matka odišla z tohto sveta s tým, že sa zmierila, že to tak aj bude. No ale nikdy nehovor nikdy. Proste, stalo sa,“ poznamenala speváčka.
So svojím súčasným manželom Jurajom sa zoznámila v roku 2005, keď spievala na otvorení budovy jeho poisťovne. „Na prekvapenie, Juraj ma požiadal o ruku, čím ma tak šokol, že som povedala áno, ani neviem ako. A odkedy sme sa zobrali, tak médiá to začali veľmi rozoberať, nás dvoch a veľmi a on do toho vhupol rovnými nohami,“ dodala Sisa, ktorá vraj bola kedysi naivná a hlúpa. Dnes má však vyzretého muža, ktorý je starší od nej o 14 rokov.
