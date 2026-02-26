Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne

Dňa 24. februára 2022 sa Európa zobudila do reality, ktorú si mnohí dovtedy ani len nepripúšťali. Ozbrojené sily Ruskej federácie začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. To, čo malo byť krátkou „špeciálnou operáciou“ a rýchlym pochodom na Kyjev, sa zmenilo na najväčší vojenský konflikt na európskom svetadiele od konca druhej svetovej vojny.
Ukrajina sa nezrútila. Ukrajinci ubránili hlavné mesto, oslobodili rozsiahle časti severovýchodu krajiny a napriek výraznej ruskej presile pokračujú v obrane svojej štátnosti. Po štyroch rokoch vojny Rusko okupuje približne pätinu ukrajinského územia. Postup agresora je pomalý a vykúpený enormnými stratami.
Cena, ktorú za odpor platí Ukrajina – v ľudských životoch, zničených mestách a rozvrátených rodinách –, je však nepredstaviteľná. Táto vojna nie je len regionálnym konfliktom. Je to zápas o princípy, na ktorých stojí moderná Európa: o suverenitu štátov, nedotknuteľnosť hraníc a právo národov rozhodovať o vlastnej budúcnosti.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako prebiehajú mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou;
- prečo EÚ chýba pri rokovacom stole na nižších úrovniach;
- čo hovorí bývalý šéf slovenskej diplomacie na rozhodnutie premiéra Roberta Fica zablokovať Ukrajine núdzové dodávky elektriny.
