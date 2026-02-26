Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz bývalý minister zahraničných vecí SR Pavol Demeš.

Dňa 24. februára 2022 sa Európa zobudila do reality, ktorú si mnohí dovtedy ani len nepripúšťali. Ozbrojené sily Ruskej federácie začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. To, čo malo byť krátkou „špeciálnou operáciou“ a rýchlym pochodom na Kyjev, sa zmenilo na najväčší vojenský konflikt na európskom svetadiele od konca druhej svetovej vojny.

Ukrajina sa nezrútila. Ukrajinci ubránili hlavné mesto, oslobodili rozsiahle časti severovýchodu krajiny a napriek výraznej ruskej presile pokračujú v obrane svojej štátnosti. Po štyroch rokoch vojny Rusko okupuje približne pätinu ukrajinského územia. Postup agresora je pomalý a vykúpený enormnými stratami.

Viac z témy 1 na 1:
1.
Marek Vagovič v 1 na 1: Smerácka loď sa potápa. Fico zlomil nad Žilinkom palicu
2.
Karel Hirman v 1 na 1: Ficova vláda nás zastrašuje. Nemáme sa miešať do kšeftov mocných
3.
Iveta Radičová v 1 na 1: Fico robí zúfalé činy. Správa sa ako hovorca Putina
Zobraziť všetky články (42)

Cena, ktorú za odpor platí Ukrajina – v ľudských životoch, zničených mestách a rozvrátených rodinách –, je však nepredstaviteľná. Táto vojna nie je len regionálnym konfliktom. Je to zápas o princípy, na ktorých stojí moderná Európa: o suverenitu štátov, nedotknuteľnosť hraníc a právo národov rozhodovať o vlastnej budúcnosti.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako prebiehajú mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou;
  • prečo EÚ chýba pri rokovacom stole na nižších úrovniach;
  • čo hovorí bývalý šéf slovenskej diplomacie na rozhodnutie premiéra Roberta Fica zablokovať Ukrajine núdzové dodávky elektriny.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac