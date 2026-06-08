Izrael a Irán musia okamžite prestať strieľať, tvrdí Trump: Vyzval na zastavenie bojov

Americký prezident Donald Trump

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú paľbu z Teheránu.

Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval Izrael a Irán, aby zastavili paľbu. Reagoval tak na prvú vlnu vzájomných útokov medzi dvoma znepriatelenými krajinami od uzatvorenia prímeria 8. apríla, informuje TASR.

„Izrael a Irán musia okamžite prestať ,strieľať‘,“ napísal Trump. O nových útokoch sme vás informovali aj v našom článku.

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Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú paľbu z Teheránu. Iránske orgány uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu.

Ľudia odstraňujú trosky zničených bytov, ktoré zasiahol izraelský letecký útok v štvrti Dahíja na južnom predmestí Bejrútu v Libanone, v nedeľu 7. júna 2026.
Foto: SITA/AP

Situácia sa znovu vyostruje

Teherán od nedeľňajšieho večera podľa izraelskej armády vystrelil 30 rakiet. Izrael zaútočili na deväť iránskych protivzdušných obranných systémov v západnej a strednej časti Iránu, ako aj na tri továrne v petrochemickom komplexe na juhozápade Iránu.

Napriek tomu, že Spojené štáty sa k izraelským útokom nepridali a šéf Bieleho domu požaduje zastavenie paľby, hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí obvinil Spojené štáty z eskalácie konfliktu. „Nikto neverí, že by izraelský režim podnikol tieto kroky bez koordinácie s USA,“ povedal.

Izraelská armáda zdôraznila, že Washington sa na bojových operáciách nezúčastňuje, avšak podľa vlastných slov svoje kroky koordinuje s Ústredným velením americkej armády (CENTCOM). Ozbrojené sily očakávajú, že boje budú pokračovať niekoľko dní a deklarovali, že sú pripravené na zdĺhavý konflikt.

Obnovenie útokov so sebou prináša aj opätovné obmedzenie leteckej premávky na Blízkom východe. Svoj vzdušný priestor už na 72 hodín preventívne uzavrel Irak. Maďarské nízkonákladové aerolínie WizzAir zrušili všetky lety do Tel Avivu plánované na pondelok a utorok.

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