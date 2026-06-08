Blízky východ je opäť na pokraji rozsiahleho konfliktu: Irán odpálil rakety, Izrael udrel na viaceré mestá

Ľudia odstraňujú trosky zničených bytov, ktoré zasiahol izraelský letecký útok v štvrti Dahíja na južnom predmestí Bejrútu v Libanone, v nedeľu 7. júna 2026.

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Irán opäť útočil na Izrael, armáda vyzvala obyvateľov, aby sa ukryli.

Izraelská armáda v pondelok ráno oznámila, že zaznamenala ďalšie rakety odpálené z Iránu na územie Izraela. Raketový útok podnikol Teherán už v nedeľu večer a v Izrael v reakcii uskutočnil nadránom údery na ciele v západnom a strednom Iráne. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.

Izraelská armáda na sociálnej sieti uviedla, že „identifikovala rakety vypustené z Iránu“ a pracuje na odvrátení tejto hrozby. Verejnosť vyzvala, aby sa uchýlila do úkrytov. Nad Jeruzalemom bolo medzitým podľa novinára AFP počuť explóziu. Irán zatiaľ útok nepriznal.

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Hrozí návrat rozsiahleho konfliktu

Niekoľko hodín predtým armáda oznámila, že na Izrael smerovala strela odpálená z Jemenu. Podrobnosti neposkytla, jemenskí povstalci húsíovia sú však spojencami Iránu a v minulosti útočili na Izrael i lodnú dopravu v Červenom mori.

V dôsledku nových útokov hrozí obnovenie širšej vojny na Blízkom východe, napísala AP. Pripomenula, že pondelok je 100. dňom od začiatku vojny v Iráne, ktorú spustili izraelsko-americké útoky z 28. februára. Od 8. apríla platí prímerie, snahy vyrokovať trvalý mier však zatiaľ neboli úspešné. Irán okrem toho stále blokuje dôležitý Hormuzský prieliv a Izrael bojuje s militantným hnutím Hizballáh v Libanone.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael.

Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

Útoky boli reakciou na rakety z nedele

Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľňajšieho večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu.

„V Teheráne, Tabríze a Isfaháne bolo počuť viacero explózií,“ uviedla iránska štátna televízia. Irán po izraelskom útoku uzavrel vzdušný priestor okolo medzinárodného letiska v Teheráne, informovala agentúra AP.

Iránske raketové útoky z nedele boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie vo vojne medzi USA a Izraelom a Iránom. Opätovná eskalácia zvyšuje hrozbu návratu k bojom a komplikuje snahy sprostredkovať ukončenie konfliktu, konštatovala AP.

Trump odmieta uvoľniť iránske aktíva

Americký prezident Donald Trump v televíznom rozhovore odvysielanom v nedeľu uviedol, že iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu o prímerí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Na otázku, či by bol v rámci prípadnej dohody ochotný uvoľniť zmrazené iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal, že nie. „To bude nasledovať až potom. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať,“ povedal v piatok v rozhovore pre televíziu NBC News.

Americký prezident Donald Trump.
Foto: SITA/AP

Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí predtým pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody s USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov. Americké ministerstvo financií údajne zvažuje možnosť povoliť využitie iránskych aktív na podporu obnovy v krajinách Perzského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi.

Minister financií USA Scott Bessent zároveň poveril tím, aby vyhodnotil škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v regióne, tvrdí zdroj oboznámený so situáciou. USA podľa neho zvážia použitie iránskych aktív aj opravy týchto škôd.

Sporom zostáva aj obohatený urán

Trump zároveň naďalej žiada, aby USA získali iránske zásoby obohateného uránu. „Ak uzavrieme dohodu, ak ju uzavrieme teraz, keď máme priateľské vzťahy, pôjdeme tam všetci spolu, aby sme ho získali… Zoberieme ho a zničíme,“ dodal.

Osud obohateného uránu je jedným z najzložitejších bodov pri dosiahnutí dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Získanie uránu ale patrí k hlavným cieľom Trumpovho plánu, keďže USA sa snažia zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo krajina popiera.

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