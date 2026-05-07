Žena neverila vlastným ušiam, zrazu jej zavolal pápež Lev XIV.: Následne spravila vec, ktorú zrejme doteraz ľutuje

Ilustračná foto: Gemini (vygenerované pomocou AI)/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pápež Lev XIV.
Pápež si chcel zmeniť telefónne číslo a adresu uvedené pri svojom bankovom účte.

Pracovníčka americkej banky zložila telefón pápežovi Levovi XIV., keď sa po minuloročnom zvolení pokúšal zmeniť si svoje osobné údaje. Povedal jej, že nemôže prísť osobne do pobočky, pretože bol zvolený do čela katolíckej cirkvi. Informáciu priniesol v stredu denník The New York Times, píše TASR podľa správy agentúry ANSA.

Približne dva mesiace po svojom zvolení telefonoval pápež Lev (občianskym menom Robert Francis Prevost) do banky v Spojených štátoch, spomína jeho blízky priateľ Tom McCarthy. Pracovníčke banky sa predstavil ako Robert Prevost a chcel si zmeniť telefónne číslo a adresu uvedené pri svojom účte.

Položila mu telefón

Odpovedal na všetky otázky pracovníčky banky, tá mu však povedala, že by si mal osobne zájsť do pobočky. „Povedal jej: ‚to nemôžem’,“ uviedol McCarthy vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. „Zmenilo by sa niečo, ak vám poviem, že som pápež Lev?“ opýtal sa. Pracovníčka banky mu následne položila telefón.

6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
