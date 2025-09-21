Palestínsky štát nevznikne, odkazuje izraelský premiér Netanjahu. Jeho uznanie vraj udeľuje odmenu terorizmu

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
"Na západ od rieky Jordán nebude vytvorený žiadny Palestínsky štát,“ vyhlásil Netanjahu. Na postoj Veľkej Británie, Austrálie a Kanady reagoval aj izraelský rezort zahraničných vecí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu v správe adresovanej lídrom Veľkej Británie, Austrálie a Kanady vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne. Reagoval tak na nedeľné rozhodnutie týchto troch krajín uznať palestínsku štátnosť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Mám jasný odkaz pre tých lídrov, ktorí uznali Palestínsky štát po strašnom masakre zo 7. októbra (2023): udeľujete terorizmu obrovskú odmenu,“ uviedol odkazujúc na začiatok vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.

A mám pre vás ešte jeden odkaz: to sa nestane. Na západ od rieky Jordán nebude vytvorený žiadny Palestínsky štát,“ vyhlásil Netanjahu. „Po celé roky som bránil vytvoreniu tohto teroristického štátu napriek obrovskému tlaku doma i v zahraničí,“ dodal. Prisľúbil však, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Oddialený mier?

Britský premiér Keir Starmer v nedeľu oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s týmto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney.

Foto: SITA/AP

Izraelský rezort diplomacie tento krok označil za „jednostranné“ rozhodnutie a varoval, že by mohol ďalej destabilizovať región a oddialiť dosiahnutie mieru v Pásme Gazy.

Uznanie Palestínskeho štátu bezprostredne po oznámení Londýna, Canberry a Ottawy odsúdili aj izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič. Obaja títo krajne pravicoví ministri sa zároveň vyslovili za anexiu okupovaného Predjordánska.

