Izrael mal zabiť troch nevinných novinárov: Z ich auta nezostalo skoro nič, natáčali si humanitárnu pomoc

Izraelsko-palestínsky konflikt
Palestínske islamistické hnutie Hamas označilo útok za „nebezpečnú eskaláciu porušovania prímeria“.

Izraelský letecký útok v stredu v Pásme Gazy zabil spolupracovníka AFP a dvoch ďalších palestínskych novinárov, oznámila miestna civilná obrana. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla osoby, ktoré lietali s „podozrivým dronom“.

„AFP žiada úplné a transparentné vyšetrenie jeho smrti,“ uviedla agentúra v reakcii na zabitie svojho palestínskeho korešpondenta. AFP upozornila, že za posledné dva roky bolo v Gaze zabitých veľké množstvo miestnych novinárov, zatiaľ čo zahraniční reportéri nemajú na územie voľný prístup. Izraelská armáda v súvislosti s útokom uviedla, že jej jednotky „identifikovali niekoľko podozrivých, ktorí v centrálnej Gaze ovládali dron napojený na Hamas“.

Vraj išlo o hrozbu

Dodala, že dron predstavoval hrozbu, a preto vykonala presný zásah proti podozrivým osobám. Podľa očitého svedka novinári používali dron na snímanie distribúcie humanitárnej pomoci organizácie Egyptian Relief Committee, keď útok zasiahol ich sprievodné vozidlo. Egyptská organizácia potvrdila, že jeden z jej riadne označených automobilov bol zasiahnutý a pri útoku zahynuli traja ľudia.

„Izraelská armáda trestuhodne zasiahla toto vozidlo,“ povedal predstaviteľ humanitárnej organizácie. Palestínske islamistické hnutie Hamas označilo útok za „nebezpečnú eskaláciu porušovania prímeria“ a Palestínsky syndikát novinárov ho odsúdil ako súčasť „systematickej politiky cielených útokov na palestínskych novinárov“. V Gaze od minulého októbra platí veľmi krehké prímerie medzi Izraelskými silami a Hamasom, pričom obidve strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania.

