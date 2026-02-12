Pacienti to pocítili, štát pritvrdil: Ak ste na PN, dajte si pozor, kontroly sa sprísnili

Martin Cucík
Sociálna poisťovňa pritvrdila pri kontrolách práceneschopnosti. Máme najmenej ľudí na PN za 25 rokov.

Nové opatrenia v oblasti kontroly práceneschopnosti (PN) priniesli za rok 2025 úsporu a dodatočné príjmy vo výške takmer 140 miliónov eur. Lepšiu kontrolu umožnila nová legislatíva, ktorá rozšírila kontrolné právomoci posudkových lekárov, uviedla vo štvrtok Sociálna poisťovňa (SP).

Výsledkom je nielen pozitívny vývoj práceneschopnosti na celom území Slovenska v podobe nižšieho počtu maródujúcich, ale aj šetrenie finančných prostriedkov na dávku nemocenské a zároveň vyššie príjmy z daní a odvodov. Kým v roku 2024 poistenci strávili na PN viac ako 39 miliónov dní, v roku 2025 to bolo necelých 35,5 milióna. Premaródovali sme tak o viac ako 3,5 milióna dní menej. Kleslo tiež priemerné percento PN, ktoré sa tak dostalo na najnižšiu úroveň za posledných 25 rokov,“ priblížila SP prostredníctvom svojho webu.

Posudkový lekári samotnej poisťovne

Opatrenia zahŕňali posilnenie kontrolnej činnosti, lepší prístup k zdravotným údajom, užšiu spoluprácu s inými inštitúciami, zmeny v organizácii posudkovej činnosti a najmä veľké úsilie posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. Zlepšené ukazovatele vývoja práceneschopnosti v roku 2025 sa odrážajú aj v pozitívnom odhade úspor verejných financií vo výške takmer 140 miliónov eur.

Z toho približne 70 miliónov eur sú nižšie výdavky na dávku nemocenské, príspevok viac ako 43 miliónov eur zo zaplatených odvodov na sociálne poistenie, viac ako 18 miliónov eur zo zaplatených odvodov na zdravotné poistenie a viac ako 8 miliónov eur zaplatených na daniach.

Pochválil sa aj Erik Tomáš

Eliminovanie neoprávneného využívania tzv. péenky prináša úspory a dodatočné príjmy pre Sociálnu poisťovňu i pre štát. Tieto prostriedky vo výške takmer 140 miliónov eur môžu byť následne využívané pre tých, ktorí nemocenské dávky skutočne potrebujú,” zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška dodal, že nové právomoci slúžia ako užitočný nástroj na efektívnejšiu kontrolu podvodných PN, ktoré nemali medicínske opodstatnenie. Posudkoví lekári nemali pred zmenou legislatívy právomoc priamo ukončiť PN, čo obmedzovalo efektivitu ich kontrolnej činnosti. V súčasnosti môžu podľa Tarišku efektívnejšie zasiahnuť v prípadoch, kde je to medicínsky neodôvodnené.

Priemerné percento PN medziročne kleslo až o 11,38 % a v roku 2025 dosiahlo úroveň 3,1 %. Na porovnanie, v roku 2024, pred prijatými opatreniami Sociálnej poisťovni v boji proti fiktívnym PN, sa priemerné percento PN pohybovalo na úrovni takmer 3,5 %.

