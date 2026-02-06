Máme dobré správy: Ak budete práceneschopní, dostanete viac peňazí. Sociálna poisťovňa zvýšila dávky

Od začiatku roka 2026 došlo k zvýšeniu maximálnej sumy nemocenských dávok, čo sa dotkne tisícov poistencov na Slovensku. Úpravu oznámila Sociálna poisťovňa v rámci každoročného prepočtu dávok, ktorého cieľom je zohľadniť rastúce životné náklady a zabezpečiť primeranú finančnú pomoc ľuďom počas dočasnej pracovnej neschopnosti.
Podľa informácií zverejnených na stránke Sociálnej poisťovne od začiatku roka stúpla horná hranica dennej nemocenskej dávky na 55,11 eura.
Maximálna výška denného ošetrovného (OČR) dosiahne v roku 2026 taktiež sumu 55,11 eura. Keďže túto dávku Sociálna poisťovňa vypláca najviac počas 14 dní, jej celková maximálna výška môže dosiahnuť 771,70 eura za mesiac.
Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vypláca maximálne počas 90 dní, môže dávka dosiahnuť najviac 1 653,50 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci, prípadne 1 708,60 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.
Zmeny sa dotknú aj materskej a tehotenskej dávky
Menia sa aj podmienky pri vyplácaní materských a tehotenských dávok a zvyšujú sa ich maximálne sumy. Materské môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac vo výške 75,16 eura na deň, čo predstavuje až 2 254,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 2 329,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.
Zároveň rastie aj maximálna výška dávky tehotenské, ktorá dosiahne 15,03 eura na deň, teda najviac 451 eur mesačne, resp. 466 eur pri 31-dňovom mesiaci.
Vyššie náklady pre zamestnávateľa
Od nového roka vstupuje do platnosti aj zmena v systéme vyplácania nemocenských dávok. Podľa novej legislatívy sa predlžuje obdobie, počas ktorého zamestnávateľ hradí náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, a to z pôvodných 10 na 14 dní.
Po uplynutí tohto obdobia, teda od 15. dňa PN, preberá vyplácanie nemocenského Sociálna poisťovňa, ak poistenec splní zákonom stanovené podmienky.
Kto má na dávky nárok?
Nárok na nemocenské dávky majú zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré sú nemocensky poistené. Podmienkou pre dobrovoľne poistené osoby je, že musia mať minimálne 270 dní poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku. Oprávnenie na dávky majú aj osoby v ochrannej lehote, ak im zaniklo poistenie a ochoreli do siedmich dní.
Nahlásiť chybu v článku