Ostrov sa rozhodol zasiahnuť proti turistom. V nedeľu sa naň nedostanete

Správ o negatívnych následkoch premnoženého turizmu pribúda. Najnovšia prichádza zo škótskeho ostrova Ulva, na ktorý sa odrazu začali hrnúť turisti. Situácia zašla tak ďaleko, že na jeden deň v týždni sa rozhodol uzavrieť prístup, aby miestni obyvatelia mohli načerpať nové sily.
Keď sa vyberieme na dovolenku, mali by sme myslieť aj na to, ako sa k danému miestu správame a ako náš pobyt ovplyvňuje životy miestnych. Malý odľahlý ostrovček Ulva sa ocitol v ešte zložitejšej situácii kvôli tomu, že má iba 16 obyvateľov, nad ktorými prichádzajúci turisti prevládajú, informuje portál Euronews.
Získal väčšiu slávu, než si dokázal predstaviť
Táto situácia nenastala len tak náhodou. Ulva sa totiž objavila v relácii na BBC v televíznom programe Banjo and Ro’s Grand Island Hotel, čo zapríčinilo, že sa na ňu začali hrnúť ľudia, ktorí možno predtým o tomto mieste nikdy ani len nepočuli.
Cesta na Ulvu vedie z ostrova Mull a počas hlavnej turistickej sezóny bude trajektové spojenie medzi nimi pozastavené. Keďže je to jediná možnosť, ako sa peší turisti môžu na Ulvu dostať, stáva sa pre nich uzavretým miestom. A to je pre miestnych obyvateľov dobrá správa, pretože nápor turistov ich prekvapil.
Jedno je isté – predstavy o trávení dovolenky v nedotknutom raji sú pre ľudí mimoriadne lákavé. Avšak nezabúdajme, že tieto miesta sú v prvom rade niekoho domovom. Nech sa vyberiete na dovolenku kamkoľvek, pristupujte s rešpektom k domácim aj k prírode.
Obľúbená dovolenková destinácia sprísňuje pravidlá aj pre Slovákov
Ako sme vás už informovali, novinky spojené s nadmerným turizmom zavádza aj Thajsko a výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov schengenského priestoru, ako aj USA. Oznámili to thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi.
Miestna hovorkyňa vlády Rachada Dhanadirek priblížila, že turizmus síce priniesol Thajsku pozitíva, ako podporu ekonomiky, no niektorí ľudia systém využívajú, a preto treba zakročiť. Kedy tieto pravidlá vstúpia do platnosti, zatiaľ nie je zrejmé.
Podľa webu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aktuálne pre nás na účely turistiky platí oslobodenie od víz najviac na 60 dní. Nutnosťou je mať cestovný pas s platnosťou aspoň 6 mesiacov od dátumu vstupu. Avšak podľa správ nové zmeny zasiahnu aj Slovensko a 60-dňová bezvízová lehota sa skráti na 30 dní.
Za ubytovanie na dovolenke sme zaplatili o 60 eur viac
Nové pravidlá súvisiace s turizmom zavádzajú aj ďalšie krajiny. Pocítili sme ich na vlastnej koži, a to nedávno pri návšteve Barcelony. Tá zvýšila turistickú daň a v praxi to znamená, že turisti si môžu priplatiť aj o niekoľko desiatok eur naviac.
Dovolenkári ubytovaní v apartmánoch môžu po novom zaplatiť namiesto pôvodných 6,25 eura na noc maximálne až 12,50 eura. A do tejto kategórie sme spadali aj my, preto sme si za apartmán priplatili zaokrúhlene 60 eur navyše. Daň sa líši podľa charakteru ubytovacieho zariadenia a je iná pri apartmánoch ako napríklad pri 5-hviezdičkových hoteloch.
Nové poplatky v Barcelone sa mali zaradiť medzi jedny z najvyšších v Európe. Ak sa chystáte toto nádherné mesto navštíviť, budú sa týkať aj vás. A ak nechcete, aby na vás čakalo prekvapenie, vždy si pred cestou overte novozavedené opatrenia.
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