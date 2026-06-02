Obľúbená dovolenková destinácia sprísňuje pravidlá aj pre Slovákov. Niektorým sa to nemusí páčiť

Zuzana Veslíková
Thajsko skráti dĺžku bezvízového pobytu o polovicu.

Na rozmach turizmu môžeme nazerať dvoma spôsobmi – z pohľadu dovolenkárov, ktorí túžia vypadnúť niekam, kde si možno vyhodia z kopýtka aj viac, než by bolo vhodné a z perspektívy obyvateľov, pre ktorých je daná obľúbená destinácia domovom a počas najrušnejších období v roku sú nútení sledovať, ako sa prispôsobuje a mení podľa požiadaviek turistov. Takéto miesta začínajú konať a vyzerá to, že svoje pravidlá sprísňuje aj vyhľadávané Thajsko. 

Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov schengenského priestoru, ako aj USA. Oznámili to thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi, informovala SITA.

Každá minca má dve strany. Turizmus obzvlášť

Miestna hovorkyňa vlády Rachada Dhanadirek priblížila, že turizmus síce priniesol Thajsku pozitíva, ako podporu ekonomiky, no niektorí ľudia systém využívajú, a preto treba zakročiť. Kedy tieto pravidlá vstúpia do platnosti, zatiaľ nie je zrejmé.

Zasiahnu aj Slovákov

Podľa webu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aktuálne pre nás na účely turistiky platí oslobodenie od víz najviac na 60 dní. Nutnosťou je mať cestovný pas s platnosťou aspoň 6 mesiacov od dátumu vstupu.

Avšak podľa správ nové zmeny zasiahnu aj Slovensko a 60-dňová bezvízová lehota sa skráti na 30 dní.

Za ubytovanie na dovolenke sme zaplatili o 60 eur viac

Nové pravidlá súvisiace s turizmom zavádzajú aj ďalšie krajiny. Ako sme vás informovali, pocítili sme ich na vlastne koži, a to nedávno pri návšteve Barcelony. Tá zvýšila turistickú daň a v praxi to znamená, že turisti si môžu priplatiť aj o niekoľko desiatok eur naviac.

Dovolenkári ubytovaní v apartmánoch môžu po novom zaplatiť namiesto pôvodných 6,25 eura na noc maximálne až 12,50 eura. A do tejto kategórie sme spadali aj my, preto sme si za apartmán priplatili zaokrúhlene 60 eur navyše. Daň sa líši podľa charakteru ubytovacieho zariadenia a je iná pri apartmánoch ako napríklad pri 5-hviezdičkových hoteloch.

Nové poplatky v Barcelone sa mali zaradiť medzi jedny z najvyšších v Európe. Ak sa chystáte toto nádherné mesto navštíviť, budú sa týkať aj vás. A ak nechcete, aby na vás čakalo prekvapenie, vždy si pred cestou overte novozavedené opatrenia.

