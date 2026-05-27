Euphoria pripravila divákom mrazivý moment. Jacob Elordi opísal scénu, ktorú nakrúcal v rakve

Seriál Euphoria si nikdy nebral servítku pred ústa, no najnovšia epizóda posunula hranice ešte ďalej. Diváci zostali v šoku po tom, čo jedna z hlavných postáv zomrela mimoriadne desivým spôsobom.
V nedeľu večer odvysielala stanica HBO siedmu epizódu tretej série s názvom Rain or Shine. Ako píše magazín Elle, tvorcovia už dlhšie naznačovali, že niektorá z výrazných postáv sa so seriálom rozlúči, no spôsob, akým zomrel Nate v podaní Jacoba Elordiho, mnohých zaskočil. Postava skončila zavretá v rakve, kde ju uštipol štrkáč.
Scéna bola desivá aj pri nakrúcaní
Jacob Elordi po odvysielaní epizódy prezradil, ako sa náročná scéna pripravovala. Výsledok na obrazovke pôsobil mimoriadne klaustrofobicky a nepríjemne, no samotný herec priznal, že v rakve zažil aj zvláštny pokoj.
„Bol to zaujímavý spôsob, ako odísť. Nate bol niekto, kto urobil veľa chýb a veľa temných rozhodnutí,“ povedal Elordi a dodal, že bolo zaujímavé sledovať, kam sa jeho príbeh napokon dostal.
Pri niektorých záberoch ho podľa vlastných slov skutočne zavreli do rakvy. Nemal priestor na pohyb, ramenami sa dotýkal jej bokov a rukami nemohol hýbať. „Potom na to privŕtali veko a zotmelo sa. Bolo to vlastne naozaj príjemné. Vo vnútri bol celkom pokoj,“ opísal herec.
