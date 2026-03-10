Opýtala som sa ChatGPT, čo bude v roku 2046: Svet sa zmení, a my vieme ako

V odpovedi spomenul zaujímavú hypotézu, o ktorej ste možno ešte nepočuli, no oplatí sa ju poznať. Týka sa rozloženia moci vo svete a naznačuje, že zažijeme revolučnú zmenu.
Svet sme veľkú časť 20. storočia vnímali bipolárne – rozdelený na Východ a Západ, resp. na dva súperiace bloky vedené Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. Po skončení studenej vojny sa zas hovorilo o unipolárnom svete, v ktorom dominovala jediná veľmoc, a to USA.
Podľa odpovede modelu táto éra možno končí. Keď sme teda dali otázku, ako môže vyzerať svet do roku 2046, odpovedal, že nás možno čaká nástup multipolárneho systému.
V tomto svete bude moc rozdelená medzi viacero veľkých hráčov. Model medzi potenciálne mocenské centrá zaraďuje najmä Čínu, stále silné, no menej dominantné Spojené štáty, rýchlo rastúcu Indiu, Európu či viaceré regionálne mocnosti. Tvrdí tiež, že unipolárny svet ako taký už skončil a v tejto chvíli sa nachádzame v prechodnej fáze.
Skončiť to môže parádne, ale aj príšerne
Samotná myšlienka o multipolárnom svete nie je nová. O možnom preskupení globálnej moci diskutujú odborníci už desaťročia. Neznamená to však, že ide o zastaranú teóriu – práve naopak. Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSR) dokonca len v minulom roku v analytickom prehľade upozornila, že počet trendov smerujúcich k multipolárnemu svetu sa stále zvyšuje.
Čo sa týka toho, ako by takýto svet mohol vyzerať, existuje viacero scenárov, a my vám predstavíme dva z nich – optimistický a pesimistický –, ktoré spomína model umelej inteligencie aj analýza MSR 2025.
Začnime tým pesimistickým.
Bude multipolárny svet svetom chaosu?
Multipolárny svet bude svetom chaosu. O vplyv by súperilo viacero regiónov a konflikty by mohli vznikať jeden za druhým. Jedným z najčastejšie spomínaných rizík je napríklad vojenský konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou o Taiwan. Aj ekonomiku by čakala fragmentácia a obchodné vojny.
Podľa MSR by pesimistický scenár mohol vyvrcholiť obrovskou regionálnou nestabilitou najmä v oblastiach náchylných na konflikty – vo východnej Európe, na Blízkom východe či v Juhočínskom mori.
Model umelej inteligencie k pesimistickému scenáru o našej budúcnosti pridáva aj ďalšie faktory: klimatickú nestabilitu a čoraz menej obývateľné južné oblasti, čo spustí ohromujúcu migračnú krízu. „Migrácia bude jeden z najväčších politických problémov,“ dodáva model.
Spomína tiež problém starnúcich spoločností – napríklad v Japonsku, na Slovensku, v Taliansku či v Číne. Ten môže mať v roku 2046 nedomysliteľné následky.
Takto by mohol vyzerať svet, ak by sa naplnili všetky dnešné obavy. Existuje však aj výrazne optimistickejší scenár.
Nahlásiť chybu v článku