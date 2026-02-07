Opýtala som sa ChatGPT, ako plnohodnotne stráviť víkend: Poradím ti, ako sa nezleje do sivej nedele

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
ChatGPT
Sobota pre telo a zmysly, nedeľa pre hlavu.

Väčšina z nás sa celý týždeň teší na víkend, ale ten potom uletí ako voda a my máme pocit, že sme ho premárnili. Preto som sa s týmto „problémom“ skúsila obrátiť na umelú inteligenciu. Poradila mi niekoľko zaujímavých tipov, už ich len vyskúšať.

Umelej inteligencii som napísala: Poraď mi, ako plnohodnotne stráviť víkend, aby som si oddýchla, niečo zažila a zároveň mala pocit, že vôbec nejaký víkend aj bol. ChatGPT mi do pár sekúnd zostavil podrobný zoznam, ako by mala vyzerať moja sobota a nedeľa. Nedávno mi dokonca poradil, čo robiť, ak sa chcem dožiť 100 rokov v zdraví.

Na úvod mi však napísal, že pozná ten pocit, keď chce oddych, ale nechce, aby to bol len preležaný víkend. Zdá sa, že umelá inteligencia už nepozná len algoritmy, ale aj víkendové dilemy bežných ľudí.

„Sobota pre telo a zmysly“

„Poďme na víkend, ktorý má rytmus, ale netlačí. Taký, po ktorom si povieš, že sa to nezlialo do jednej sivej nedele,“ týmito vetami začína jej návod.

Podľa umelej inteligencie by som sa mala držať základného princípu, ktorý údajne funguje spoľahlivo. Tento princíp pozostáva z jedného zážitku, jedného pohybu a jedného vedomého oddychu. Zároveň dodala, že to nemusí byť veľké, ale zámerné.

Sobotu by som si mala vyhradiť „pre telo a zmysly“. Ráno začať pomalým štartom, zobudiť sa bez budíka, aspoň hodinu po zobudení nebrať do ruky mobil a vychutnať si šálku kávy alebo čaju v tichu. Následne si ponaťahovať telo alebo ísť na krátku prechádzku.

Ilustračné foto: Freepik

Dopoludnie by som mala venovať nejakému aktívnemu pohybu, ísť si zacvičiť do posilňovne, zabehať si alebo ísť na turistiku, pretože pohyb znamená lepšiu náladu po celý deň. Popoludnie by som si mala vyhradiť na zážitok – malý výlet, zažiť niečo nové alebo ísť na nové miesto. Vraj pokojne aj len do kaviarne, v ktorej som nikdy predtým nebola. Hlavne by som sa nemala nikam ponáhľať, žiadne „musím ešte“.

Deň by som mala zavŕšiť pozeraním filmu, dobrou večerou či horúcou vaňou, aby som mala „pocit domova“. Podľa ChatuGPT budem mať vďaka jeho návodu pocit, že v sobotu „som žila“.

„Nedeľa pre hlavu“

Aj nedeľu by som mala začať pomalým ránom, poradil mi, aby som si napísala tri vety – čo mi tento týždeň išlo, čo ma unavilo, na čo sa teším. Mala by som si tak mentálne upratať a vďaka tomu mať ďalší týždeň pokojnejší.

Dopoludnie by som mala stráviť krátkym pohybom, ísť sa prejsť alebo si zacvičiť ľahkú jogu a upratať si niečo, ale nie celý dom, len „jednu vec“ – kabelku, stôl, skrinku. Popoludnie nazval ako „vedomé nič“, čiže venované čítaniu knihy, ležaniu s čajom alebo pozeraniu z okna. Jednoducho by som mala robiť „nič“, a hlavne bez výčitiek.

Ilustračné foto: Freepik

V nedeľu večer by som víkend mala uzavrieť tým, že si napíšem tri ciele na nový týždeň. Zároveň zdôraznil, že cez víkend by som sa rozhodne nemala „flákať celý deň“, no ani nepreplniť program a aspoň raz vyjsť z domu a raz byť sama.

Na záver mi však ponúkol, že víkendový plán môže upraviť podľa počasia, ročného obdobia a mojej nálady či povahy.

