Nejeden z nás sníva o rozprávkovej výhre v lotérii, ktorá zmení naše životy. Možno si predstavujete, že dáte výpoveď v práci, odcestujete do tepla a celé dni budete vylihovať na pláži. S touto myšlienkou som sa rozhodla dôverovať umelej inteligencii a spýtala som sa ChatuGPT, aby mi poradil čísla, s ktorými vyhrám lotériu. Už asi tušíte, že to neskončilo podľa mojich predstáv.
Rozhodla som sa skúsiť lotériu s názvom Všetko alebo nič od Tiposu, kde je hlavnou výhrou 100-tisíc eur. Zaujala ma v tom, že vyhráva nielen tipujúci, ktorý uhádne všetky čísla, ale aj ten, ktorý neuhádne ani jedno. ChatuGPT som zadala jednoduchú inštrukciu: „Poraď mi 11 čísel tak, aby som vyhrala. Vyber z tabuľky, ale tak, aby nešli za sebou. Ďakujem pekne.“
Prvý tip sa mi nepáčil
ChatGPT mi za sekundu „vypľul“ čísla a zároveň ma upozornil na to, že v lotérii sa vyhrať „zaručene“ nedá. No vybral mi „rozumný tip“. Odporučil mi staviť tieto čísla: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 a 22. Avšak navrhol, že mi vie dať tip aj podľa môjho dátumu narodenia a môjho znamenia – Kozorožec. Tak som súhlasila.
Vybral čísla podľa môjho znamenia
Umelá inteligencia následne vyhodnotila, že ako Kozorožec mám staviť tieto čísla: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 21. Avšak tu sa mi nepáčilo, že postupujú podľa jedného vzorca a prakticky mi odporučil každé druhé číslo idúce za sebou. Túto moju námietku ChatGPT vzal do úvahy a dal mi tretí a finálny výber a pochválil ma, že mám dobrý postreh, presne, ako sa od Kozorožca očakáva.
Chaotický a zároveň rozumný tip pre mňa podľa ChatuGPT boli tieto čísla: 2, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20 a 22. Tak som ich aj za 1,50 eura stavila.
Vyhrala som 0 eur
Prišlo večerné žrebovanie a ja som netrpezlivo čakala na výsledok a zároveň si už v hlave predstavovala, kam si kúpim letenku. O to väčšie sklamanie prišlo v momente, keď som zistila, že som trafila iba 6 čísel z 11 a nevyhrala nič.
Ak by som nevymýšľala a stavila prvé čísla, ktoré mi ChatGPT odporučil, uhádla by som o jedno číslo viac, 7 čísel a ak by som verila prvému výberu na základe môjho znamenia, tak päť čísel. Koniec koncov, pri všetkých troch variantoch by mohla výhra činila presne 0 eur. Aby som vyhrala najnižšiu možnú výhru 3 eurá, musela by som správne uhádnuť až 8 čísel alebo trafiť len 3.
Presvedčila som sa o tom, že umelá inteligencia skutočne nedokáže predpovedať čísla v lotérii, ktoré by boli na 100 % výherné. Ak by to bolo také jednoduché, robil by to každý. Napokon, pravdepodobnosť, že by som v tejto lotérii vyhrala najvyššiu sumu, je až 1:352 716.
Poplatok pri platbe kartou za hazardné hry
Mnohí ľudia možno o tom netušia, no banky si môžu účtovať poplatok pri platbe kartou za hazardné hry. Výška poplatkov môže byť rôzna – od 2,50 € až do 7 €, najčastejšie banky svojim klientom za platbu kartou za hazardné hry účtujú 5 eur. Celý prehľad málo známych poplatkov nájdete v našom článku.
