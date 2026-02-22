Vedci objavili 4 typy osobností používateľov ChatGPT. Do jednej zo skupín zaručene patríte aj vy

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
ChatGPT
Používate ChatGPT?

Dôverujete umelej inteligencii alebo máte obavy z hľadiska vášho súkromia? Rozprávate sa s AI ako so skutočným človekom, alebo ju vnímate len ako robota? Zistite, do ktorej skupiny používateľov ChatGPT podľa vedy patríte vy.

Vedci objavili štyri nové typy osobností, do ktorých patria všetci používatelia ChatGPT, informuje Mail Online. Ste „nadšenec umelej inteligencie“, „zdržanlivý objaviteľ“, „zvedavý osvojiteľ“, alebo „naivný pragmatik“?

Výskumníci analyzovali prvých používateľov počas prvých štyroch mesiacov od verejného vydania ChatGPT 30. novembra 2020. Zistili, že každý z prvých používateľov by sa dal rozdeliť do jednej zo štyroch úplne odlišných skupín.
Ilustračná foto: Unsplash

Do ktorej skupiny patríte vy?

Nadšenci umelej inteligencie sú veľmi angažovaní, AI dôverujú a sú presvedčení, že má praktické výhody. Zároveň si všímajú sociálnu prítomnosť pri rozhovore s chatbotom, to znamená, že s umelou inteligenciou zaobchádzajú ako so skutočným človekom. Je to jediná skupina používateľov, ktorá nemá obavy o súkromie v súvislosti s ChatGPT. Táto skupina tvorila takmer 26 % účastníkov výskumu.

Naivní pragmatici sa zameriavajú na užitočnosť. Hoci pevne veria v praktické a pracovne špecifické výhody AI, menej sa zaujímajú o spoločenské výhody. Tvorilo ich 20 %.

Opatrní osvojitelia sú zvedaví a pragmatickí, no zároveň ostražití. Neustále zvažujú funkčné výhody oproti potenciálnym nevýhodám. Obávajú sa potenciálnych rizík pre súkromie, ktoré umelá inteligencia prináša. Tvorili najväčšiu časť účastníkov, takmer až 36 %.

Zdržanliví prieskumníci sú skeptickí voči výhodám AI. Nevidia osobné výhody v používaní ChatGPT a sú veľmi znepokojení otázkami súkromia. Tvorili najmenšiu časť, len 18 %.

Vedcov však prekvapilo, že napriek tomu, že až tri zo štyroch skupín účastníkov mali vážne obavy o súkromie v súvislosti s ChatGPT, všetci naďalej používali chatbota s umelou inteligenciou.

