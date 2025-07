Opustila sa a pribrala. Úprimné priznanie Dominiky Cibulkovej po tom, ako schudla, mnohých zaskočí

Bývalá tenistka si užíva obdivné pohľady zo strany žien a mužov pre svoju štíhlu a vyformovanú postavu, ktorú dosiahla disciplínou a pevnou vôľou. Dlhé mesiace jej trvalo, kým sa dostala tam, kde je teraz. A hoci si dnes užíva plody svojej práce, ktoré získala cvičebným tréningom a zmenou stravy, aj ona je len človek, ktorý sa občas opustí.

Nikto nie je stopercentný. Aj keď človek môže zísť z cesty, dôležité je opäť sa postaviť na nohy a zapracovať na sebe. V podobnej situácii sa ocitla Dominika Cibulková, ktorá prišla na rozlúčkový zápas futbalovej legendy Mareka Hamšíka s názvom PUNTO 17. Tam ju vyspovedal portál Šport24, ktorému prezradila zaujímavú informáciu, ktorá sa týka udržiavania postavy.

Zmenšila si žalúdok

Na každej akcii, kde sa objaví, pôsobí dvojnásobná mamička spokojne a hlavne sebavedome. Už sa nehanbí ukazovať svoje telo v rôznych outfitoch, vrátane priliehavých šiat. Kedysi to tak nebolo, bývalá vrcholová športovkyňa totiž zápasila s nadváhou. Hoci tento boj nebol ľahký, nakoniec sa dopracovala k úžasnému výsledku. Ručička na váhe jej ukazuje o vyše 25 čísiel menej. Nielen v tenise dosiahla to, čo si zaumienila.

„Na rovinu poviem, že po kariére som sa trochu opustila, až som si jedného dňa zavelila dosť, idem sa dať dokopy. Bolo to úspešné, a tak som si povedala, že dobre, idem robiť osvetu o zdravom chudnutí, zdravom životnom štýle, aby aj ostatní ľudia vedeli, ako na to,“ uviedla Dominika, ktorá vyvinula aplikáciu, kde radí ostatným, ako dosiahnuť nové „ja“. „Je to biznis, ktorý ma napĺňa a veľmi baví,“ pokračovala.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že to u nej išlo jednoducho a hladko. Hoci to trvalo pár mesiacov, nemala s ničím problém a rýchlo si zvykla na nový režim a stravu. Očividne to však až také jednoduché nebolo, keďže musela z jedálnička vylúčiť veľmi veľa jedál a potravín, ktoré mala rada. „Najmä som si však musela zmenšiť žalúdok, čo bolo najdôležitejšie. Prešla som na malé porcie, čomu predchádzal kalorický deficit a následne to už treba potom dodržiavať,“ ozrejmila bývalá tenistka.

