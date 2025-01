Veľká novinka Dominiky Cibulkovej, ktorá mnohým zmení život. Na toto čakali fanúšikovia viac ako rok

Dlhé mesiace nechávala bývalá tenistka svojich fanúšikov v napätí. Hoci sem-tam zvykla naznačiť, čo pre nich chystá a dala im indíciu, ostatní mohli len tipovať, o čo ide. Jedno však bolo isté. Dominika niekoľkokrát zdôraznila, že je to niečo veľké. A tak popritom, ako pracovala na svojej postave, zároveň chystala pre svojich priaznivcov nový projekt, ktorý už aktuálne uzrel svetlo sveta.

Koniec všetkým tajnostiam. Pár dní po novom roku sa dvojnásobná mamička Dominika Cibulková rozhodla vyjsť s pravdou von a ukázať plody svojej tvrdej práce. Nielenže sa jej podarilo schudnúť 23 kíl, vďaka čomu sa pýši vyformovanou postavou, ale najnovšie predstavila svoju novú fitnes aplikáciu, čím konečne odtajnila projekt, na ktorom sa podieľala. Nezabudla sa o tom pochváliť svojim fanúšikom na Instagrame, ktorí sú momentálne vo vytržení.

„Dnes je ten deň, kedy vám s ohromnou radosťou predstavujem @shapeapp.space, moju vlastnú fitness aplikáciu, na ktorej sme s mojím tímom pracovali vyše 14 mesiacov, je to aplikácia, ktorá mapuje celú moju cestu premeny, pekne krok za krokom, strava, cvičenie, motivácia a omnoho viac,“ napísala nadšená Dominika včera na sociálnu sieť.

Ako sa zrodil nápad?

Aplikácia je výnimočná v tom, že nejde len o všeobecné tipy, čo sa týka cvičenia a stravovania. Je založená na osobných skúsenostiach a boji s prebytočnými kilami, s ktorými zápasila Dominika popritom, ako sa vyvíjala aplikácia. Dala zároveň najavo, že vie, ako sa cítia zaneprázdnené mamičky a ponúkla im tak pomocnú ruku. „Je to ďaleko viac než len fitnes plán. Je to niečo veľmi osobné, výsledok mojej viac ako ročnej práce a spolupráce s odborníkmi na výživu a tréningy,“ priznala Dominika, v čom spočíva unikátnosť projektu.

S jej slovami by sa stotožnila nejedna mamička. „Po rokoch skúseností vrcholovej športovkyne som sa stala mamou na plný úväzok. Každá mama vie, ako rýchlo dokáže zabudnúť na seba pri všetkej láske a starostlivosti o zdravie a pohodlie svojich detí. Postupne som sa dostala do bodu, kedy som sa prestala cítiť dobre vo vlastnom tele. Chcela som to zmeniť a opäť sa cítiť dobre vo vlastnom tele,“ pokračovala v príspevku na sociálnej sieti.

Ako ďalej uviedla, urobila veľký krok, keďže svoju premenu zdieľala verejne so svojimi fanúšikmi. Vďaka tomu namotivovala seba samu a nevzdala to. Potom prišiel moment, kedy jej napadlo vytvoriť aplikáciu. „Tento krok spustil lavínu otázok a reakcií. A práve vtedy sa zrodil nápad, že budem zdieľať svoju cestu bez cenzúry – ako sa mi darí, čo cvičím a ako sa stravujem,“ doplnila.

Stačí málo