Bolestivé slová na adresu Dominiky Cibulkovej: Tenistka priznala, kto ju za nadváhu kritizoval najviac, bola to blízka osoba

Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa po narodení detí stretla s výrazným prírastkom na váhe. Rozhodla sa však vziať veci do vlastných rúk a po 14 mesiacoch sa jej podarilo zhodiť 23 kilogramov. Priznala, že pre ňu nie je dôležité len byť štíhla, ale aj zdravá. Zároveň sa podelila o to, kto ju počas tejto cesty kritizoval najviac.

Ako uviedol Plus jeden deň, pre Cibulkovú je veľmi dôležité, aby bola zdravá a štíhla, a zároveň zdôrazňuje, že chudnutie musí byť vyvážené a dlhodobé. „Je to úplne fantastická kombinácia,“ hovorí. „Chudnutie však musí byť zdravé, vyvážené a musí byť dlhodobé. Musí to byť niečo, čo dokážete dlhodobo udržať,“ dodáva tenistka, ktorá vie, o čom hovorí. Nadváha jej totiž neprekážala len z estetického hľadiska, ale aj z pohľadu jej najbližších.

Najviac ju podporoval manžel

Najväčším kritikom však nebol manžel Michal. „Teraz sa mu páčim oveľa viac, oveľa viac ho priťahujem. Ale je fantastický manžel, tak vedel, že som mu dala dve deti, že som ich kojila a nikdy mi nepovedal niečo také ako: Ale láska, už si daj pozor na stravu,“ chváli Dominika svojho manžela.

Otec, ktorý to nemohol vidieť