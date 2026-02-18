Olympionička ukázala podprsenku a môže zarobiť milión. Nenápadný detail má hodnotu veľkého balíka

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Zimné olympijské hry 2026
Jutta Leerdam si na olympiáde vybojovala zlato.

Olympionička si môže na účet pripísať nemalú sumu, avšak z dôvodu, ktorý vás možno prekvapí. Jutta Leerdam, snúbenica Jakea Paula, si na zimnej olympiáde vybojovala zlato a prepísala tabuľky s rekordmi. Zároveň už stihla nahnevať aj novinárov. Zarobiť však môže na tom, že na záberoch je možné vidieť jej športovú podprsenku.

Olympionička môže slušne zarobiť

Ako informuje Mail Online, podľa odborníčky na reklamu by zlatá olympionička Jutta Leerdam mohla zarobiť milión dolárov (845 000 eur) za to, že mala na sebe počas olympiády športovú podprsenku značky Nike. 27-ročná holandská korčuliarka Jutta, snúbenica Jakea Paula, už získala zlatú medailu a v nedeľu si vybojovala striebornú. Podarilo sa jej dokonca prekonať olympijský rekord.

Fotografie Jutty plnej emócií ihneď obleteli svet a objavili sa aj na Instagrame Nike s 298 miliónmi sledovateľov. Podľa Fredereique de Laat, zakladateľky spoločnosti Branthlete, ktorá sa špecializuje na reklamu žien v športe, by Jutta mohla byť v prípade uzavretia zmluvy so značkou veľmi dobre odmenená.

 

„V prípade Nike podľa mňa môže ísť o sumu presahujúcu milión,“ vyjadrila sa. Meindert Schut, šéfredaktor časopisu Quote, si zas myslí, že za jediný sponzorovaný príspevok na Instagrame by mohla dostať 62 000 eur.

Holandsko jej začína mať plné zuby

Jutta zaujala aj holandskú značku Hema. Jej zástupcovia videli, ako olympioničke steká po tvári mejkap po tom, ako sa rozplakala od radosti. V reklame na očnú linku teraz sľubuje, že tá ich je vodoodolná a zvládne aj slzy radosti.

Foto: SITA/AP

Na hlavu olympioničky sa však sype aj kritika. Niektorí jej napríklad vyčítajú, že na olympiádu priletela v súkromnom lietadle. Už teraz sa vraj Jutta správa ako rozmaznaná milionárka, ktorá môže mať všetko, na čo si len spomenie.

Ľudia kritizujú aj jej správanie. Vraj je poriadna diva a nezávidia jej trénerovi. Bývalý holandský futbalista a analytik Johan Derksen sa dokonca na jej adresu ostro vyjadril, že celé Holandsko jej už začína mať plné zuby. Isté však je, že Jutta nie je len diva a pekná tvár. Svoj úspech na olympiáde si bez pochýb tvrdo vydrela.

