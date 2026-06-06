Zmeny pri vrátení tovaru: Veci môžete zaslať obchodu naspäť bez udania dôvodu a bude to jednoduchšie

Online nakupovanie kartou.
Nina Malovcová
TASR
Nakupujete cez internet? Od júna sa menia pravidlá.

Už od 19. júna sa proces vrátenia tovaru zakúpeného online zjednodušuje. Obchodník už nebude môcť od spotrebiteľa vyžadovať napríklad tlačený formulár. Celý proces vrátenia musí byť dostupný aj priamo cez internet. Uviedla to Mária Auxtová zo skupiny Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských e-shopov.

Spresnila, že zákazníci majú už dnes pri nákupe cez internet právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V praxi však neraz ide, najmä v porovnaní so samotným nákupom, o zložitejší proces. Každý e-shop totiž môže mať postup vrátenia nastavený odlišne. Niekde treba vyplniť či dokonca vytlačiť formulár, inde poslať e-mail, prípadne hľadať informácie v obchodných podmienkach. Nová úprava, ktorá vychádza z európskej legislatívy, situáciu výrazne sprehľadňuje.

Online nákup, online vrátenie

„Základná myšlienka je jednoduchá – ak zákazník uzavrel zmluvu online, mal by mať možnosť od nej online aj odstúpiť. Už by sa tak nemal dostať do situácie, že nákup zvládne na pár klikov, ale pri vrátení tovaru musí hľadať skrytý formulár, kopírovať údaje do e-mailu alebo zisťovať, kam má svoju žiadosť poslať,“ priblížila Auxtová.

Podľa nového zákona budú musieť obchodníci, ktorých sa táto povinnosť týka, sprístupniť zákazníkom online funkciu na odstúpenie od zmluvy. Tá má byť zreteľná, ľahko dostupná a použiteľná počas celej lehoty, v ktorej môže zákazník od zmluvy odstúpiť.

Platba kartou na internete.
Ilustračná foto: Unsplash

„Zákazník si napríklad objedná tovar z e-shopu a po doručení zistí, že mu nevyhovuje. Namiesto toho, aby hľadal formulár v obchodných podmienkach alebo písal e-mail, otvorí si detail svojej objednávky a klikne na tlačidlo na vrátenie tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Vyberie položky, ktoré chce vrátiť, skontroluje svoje údaje a potvrdí žiadosť,“ vysvetlila Auxtová.

Táto funkcia by podľa nej mala byť dostupná, aj keď človek nakúpil bez registrácie alebo nemá zákaznícke konto. Zákazník sa bude môcť dostať k detailu objednávky viacerými spôsobmi – napríklad z e-mailu k objednávke, cez zákaznícke konto alebo cez stránku e-shopu po zadaní čísla objednávky a e-mailovej adresy.

Nie všetok tovar bude možné vrátiť

Tlačidlo na jednoduché odstúpenie od zmluvy sa bude týkať najmä bežných nákupov cez internet – napríklad oblečenia, obuvi, elektroniky či vybavenia do domácnosti. Neznamená to však, že bude možné vrátiť úplne všetko. „Výnimkou zostáva napríklad tovar vyrobený na mieru alebo podľa želania zákazníka či rýchlo sa kaziace potraviny. Ak si teda zákazník objedná napríklad nábytok v špeciálnom rozmere alebo tričko s vlastnou potlačou, odstúpenie bez dôvodu sa – na rozdiel od reklamácie – na takýto nákup spravidla nevzťahuje,“ upozornila.

Dodržiavanie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa bude podľa nej vo väčšine prípadov kontrolovať najmä Slovenská obchodná inšpekcia. „Mnoho poctivých e-shopov sa snaží zákazníkom vrátenie tovaru uľahčiť už dnes – ponúkajú jasné pokyny, online formulár či jednoduchý postup priamo pri objednávke. Nová úprava má zabezpečiť, aby sa takýto férový a zrozumiteľný prístup stal štandardom,“ dodala Auxtová.

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