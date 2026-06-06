Magyarove slová pobúrili politikov: Fico hovorí o siláckych rečiach, Danko mu odkazuje, že hovorí hlúposti

Maďarský premiér Péter Magyar.

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Je presvedčený, že by mu mal niekto vysvetliť rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom aj v súvislosti s existenciou rôznych národov.

Šéf SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko označil nedávne slová maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou, za úplnú hlúposť. Maďarský premiér je podľa neho politicky i historicky nevzdelaný. Vyplýva to z Dankových vyjadrení vo videu na sociálnej sieti.

„Keď som počúval vyhlásenie Pétera Magyara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť,“ konštatuje Danko.

Hovorí o nebezpečnom postoji

Líder národniarov považuje za nebezpečné, že maďarský premiér nevie, čo je Uhorsko, ako aj to, že nevie podľa neho nič o spolužití oboch národov. Je presvedčený, že by mu mal niekto vysvetliť rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom aj v súvislosti s existenciou rôznych národov.

„Centrom Uhorska bola naša Bratislava. Tu bolo vždy tradíciou korunovať kráľov. Tu sa schádzali rôzne národy,“ odkazuje Danko. Podľa vlastných slov má vážnu obavu, že cieľom maďarského premiéra je vyvolávať napätia či presadzovať liberálny nacionalizmus.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) označil jeho slová za silné reči. Pripomenul zároveň, že Maďarsko na severe susedí so suverénnou Slovenskou republikou. „Silácke reči“ podľa neho nikomu nepomáhajú, len zvyšujú napätie a je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) výroky maďarského premiéra odmietol. Vyjadrenie označil za absurdné a popierajúce históriu.

Kritizovali ho aj Gröhling a Tomáš

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) aj predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling odmietajú vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Tomáš pripomenul, že Magyar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani. Gröhling poukázal, že nie je jasné, ako svoje slová Magyar myslel. Politici to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

„Maďarsko susedí s jednou suverénnou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami a mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy a takto k nim určite neprispieva,“ uviedol Tomáš.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Gröhling považuje Magyarove slová za prvé zakopnutie. Poukázal, že vyjadrenia mohli smerovať k neuznávaniu hraníc, ale i k tomu, že vo viacerých krajinách žije početná maďarská menšina. „Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia. Tak by sme mali odmietnuť aj toto vyjadrenie, pretože to, čo povedal pán Péter Magyar, premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra,“ vyhlásil.

Magyar vo štvrtok (4. 6.) pri príležitosti výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920 na slávnostnom akte podotkol, že Maďarsko je „jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou“. Preto sú podľa jeho slov potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami, čo v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou a dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami, Vyšehradskou štvorkou.

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