Ľudia vyčítajú olympioničke, že sa správa nadradene ako diva. Získala zlato a prepísala tabuľku rekordov

Možno vám ešte pred začiatkom zimných olympijských hier algoritmus TikToku začal ponúkať príspevky od športovkyne, vďaka ktorej môžeme trochu viac nahliadnuť do ich zákulisia. Mnohí zo začiatku obdivovali predovšetkým jej vzhľad, no svojím výkonom dokázala, že nejde len o nejakú influencerku, ktorá je na olympiáde náhodou a získala zlatú medailu.
Hovoríme o holandskej rýchlokorčuliarke Jutte Leerdam, ktorá sa môže pochváliť novým olympijským rekordom s časom 1:12.31 v pretekoch na 1000 metrov. Mnohé médiá však o jej úspechu informovali nie práve najšťastnejším spôsobom, za čo si vyslúžili vlnu kritiky. Namiesto jej mena v titulkoch článkov hovorili o Jutte ako o „partnerke Jakea Paula“.
@juttaleerdamPINCH ME 🥹🥹🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇♬ origineel geluid – Jutta Leerdam
Ešte predtým sme vás informovali o kauze spojenej s rýchlokorčuliarkou, ktorá pobúrila ľudí. Na sociálnych sieťach totiž zverejňuje jeden príspevok z Talianska za druhým, ale pred pondelkovými pretekmi odmietla poskytnúť médiám rozhovory. „Toto je nevhodné, neprijateľné a nezlučiteľné s hodnotami holandského tímu. Ukazuje to malú úctu k holandským médiám a – predovšetkým – holandskej verejnosti,“ komentoval to generálny tajomník NSP Gerard den Elt.
Na rozdiel od zvyšku tímu cestovala na ZOH 2026 súkromným lietadlom so svojimi blízkymi. Fotografie a videá z cesty zverejnila na svojom instagramovom účte. Jej správanie kritizoval okrem iných aj holandský televízny komentátor Johan Derksen. „Už teraz žije ako milionárka so súkromnými lietadlami a so všetkým. Myslím si, že jej správanie je hrozné, ako u divy. Keby som bol jej trénerom, nestrávil by som to. Celú krajinu už začína unavovať jej správanie,“ poznamenal.
Kto Jutte Leerdam vlastne je?
Mladú športovkyňu na Instagrame sleduje 5,7 milióna ľudí a na TikToku sa môže pochváliť 2,5 miliónmi sledujúcich. Aj keď sa hovorilo prevažne o kritike na jej osobu, pravda je taká, že má mnohých fanúšikov, ktorí ju milujú.
@juttaleerdam Olympics are coming up 🧡 #skating #Olympics ♬ original sound – heart4.dee
Podelila sa s nimi napríklad s haulom olympijskej kombinézy alebo ukázala, ako to vyzerá vo food courte v olympijskej dedine. Kým niektorým sa nepáči, že sa správa ako „influencerka“, ďalší dokážu tento obsah oceniť a sú radi, že vďaka nemu môžu nahliadnuť do zákulisia olympijských hier alebo života profesionálnej športovkyne.
@juttaleerdam Let’s eat lunch together 🩵 #Olympics #dininghall #milanocortina2026 ♬ Originalton – Kati
Oficiálny web olympijských hier zverejnil najdôležitejšie fakty, ktoré ľudia o nej nevedeli a spomína napríklad, že je striebornou medailistkou z Pekingu a začiatkom roka 2023 potvrdila svoj vzťah s americkým boxerom Jakeom Paulom. Takže aj keď sa niekomu nepáči, že si ju ľudia spájajú najmä s ním, pravda je taká, že pár sa teší medzi verejnosťou veľkej popularite a možno práve to je ten dôvod.
Aj keď v spojitosti s olympiádou majú byť, samozrejme, prvoradé jej športové výsledky. Ktoré sú mimochodom na vysokej úrovni. V súkromí však zápasí s bolesťami členka po zranení, no tvrdí, že odpočinok neprichádza do úvahy.
V reakciách pod jej príspevkami na sociálnych sieťach je cítiť podpora, ktorú od ľudí má. Viacerí ironicky pod jej videami poznamenali, ako jej je vyčítané, že si o sebe myslí, že je lepšia ako všetci ostatní. Následne dodali, že je to podľa nich vlastne aj pravda.
Nahlásiť chybu v článku