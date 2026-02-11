Ľudia vyčítajú olympioničke, že sa správa nadradene ako diva. Získala zlato a prepísala tabuľku rekordov

Foto: Profimedia / TASR/AP

Zuzana Veslíková
Zimné olympijské hry 2026
Ak niekto pochyboval o jej športových kvalitách, hejterom vytrela zrak.

Možno vám ešte pred začiatkom zimných olympijských hier algoritmus TikToku začal ponúkať príspevky od športovkyne, vďaka ktorej môžeme trochu viac nahliadnuť do ich zákulisia. Mnohí zo začiatku obdivovali predovšetkým jej vzhľad, no svojím výkonom dokázala, že nejde len o nejakú influencerku, ktorá je na olympiáde náhodou a získala zlatú medailu. 

Hovoríme o holandskej rýchlokorčuliarke Jutte Leerdam, ktorá sa môže pochváliť novým olympijským rekordom s časom 1:12.31 v pretekoch na 1000 metrov. Mnohé médiá však o jej úspechu informovali nie práve najšťastnejším spôsobom, za čo si vyslúžili vlnu kritiky. Namiesto jej mena v titulkoch článkov hovorili o Jutte ako o „partnerke Jakea Paula“.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Slovenské fabriky zatvárajú, poľská značka zarába. Našich olympionikov neoblieka domáca firma
2.
Po kauze s penismi ďalší problém: Dve športovkyne boli z olympiády vylúčené pre nepovolenú látku
3.
Biatlonista vyhral medailu, v priamom prenose priznal neveru. Video z OH obletelo svet
Zobraziť všetky články (26)
@juttaleerdamPINCH ME 🥹🥹🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇♬ origineel geluid – Jutta Leerdam

Ešte predtým sme vás informovali o kauze spojenej s rýchlokorčuliarkou, ktorá pobúrila ľudí. Na sociálnych sieťach totiž zverejňuje jeden príspevok z Talianska za druhým, ale pred pondelkovými pretekmi odmietla poskytnúť médiám rozhovory. „Toto je nevhodné, neprijateľné a nezlučiteľné s hodnotami holandského tímu. Ukazuje to malú úctu k holandským médiám a – predovšetkým – holandskej verejnosti,“ komentoval to generálny tajomník NSP Gerard den Elt.

Na rozdiel od zvyšku tímu cestovala na ZOH 2026 súkromným lietadlom so svojimi blízkymi. Fotografie a videá z cesty zverejnila na svojom instagramovom účte. Jej správanie kritizoval okrem iných aj holandský televízny komentátor Johan Derksen„Už teraz žije ako milionárka so súkromnými lietadlami a so všetkým. Myslím si, že jej správanie je hrozné, ako u divy. Keby som bol jej trénerom, nestrávil by som to. Celú krajinu už začína unavovať jej správanie,“ poznamenal.

Kto Jutte Leerdam vlastne je?

Mladú športovkyňu na Instagrame sleduje 5,7 milióna ľudí a na TikToku sa môže pochváliť 2,5 miliónmi sledujúcich. Aj keď sa hovorilo prevažne o kritike na jej osobu, pravda je taká, že má mnohých fanúšikov, ktorí ju milujú.

@juttaleerdam Olympics are coming up 🧡 #skating #Olympics ♬ original sound – heart4.dee

Podelila sa s nimi napríklad s haulom olympijskej kombinézy alebo ukázala, ako to vyzerá vo food courte v olympijskej dedine. Kým niektorým sa nepáči, že sa správa ako „influencerka“, ďalší dokážu tento obsah oceniť a sú radi, že vďaka nemu môžu nahliadnuť do zákulisia olympijských hier alebo života profesionálnej športovkyne.

@juttaleerdam Let’s eat lunch together 🩵 #Olympics #dininghall #milanocortina2026 ♬ Originalton – Kati

Oficiálny web olympijských hier zverejnil najdôležitejšie fakty, ktoré ľudia o nej nevedeli a spomína napríklad, že je striebornou medailistkou z Pekingu a začiatkom roka 2023 potvrdila svoj vzťah s americkým boxerom Jakeom Paulom. Takže aj keď sa niekomu nepáči, že si ju ľudia spájajú najmä s ním, pravda je taká, že pár sa teší medzi verejnosťou veľkej popularite a možno práve to je ten dôvod.

Aj keď v spojitosti s olympiádou majú byť, samozrejme, prvoradé jej športové výsledky. Ktoré sú mimochodom na vysokej úrovni. V súkromí však zápasí s bolesťami členka po zranení, no tvrdí, že odpočinok neprichádza do úvahy.

V reakciách pod jej príspevkami na sociálnych sieťach je cítiť podpora, ktorú od ľudí má. Viacerí ironicky pod jej videami poznamenali, ako jej je vyčítané, že si o sebe myslí, že je lepšia ako všetci ostatní. Následne dodali, že je to podľa nich vlastne aj pravda.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac