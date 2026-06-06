Dua Lipa má svadbu na Sicílii a ľudia sú pobúrení: Ak by vraj išlo o pápeža, tak by to pochopili

Palermo tento víkend nežije ničím iným. Britská speváčka Dua Lipa a herec Callum Turner si po svadbe v Londýne, ktorá sa konala minulý víkend, vybrali sicílsku metropolu na veľkolepé oslavy, ktoré sa začali v piatok a potrvajú až do nedele. Podľa viacerých zahraničných médií sa náklady na trojdňové podujatie vyšplhali približne na 1,7 milióna eur.
Oslavy podrobne sledujú talianske aj britské médiá, pričom denník The Guardian upozorňuje, že zatiaľ čo časť obyvateľov je hrdá na to, že si svetoznámy pár vybral práve Palermo, iní majú z celej udalosti zmiešané pocity. Dôvodom sú dopravné obmedzenia, uzávierky ulíc a sprísnené bezpečnostné opatrenia.
Najskôr Londýn, potom veľkolepé oslavy na Sicílii
Dua Lipa a Callum Turner si podľa zahraničných médií povedali áno na komornom civilnom obrade v Londýne. Speváčka mala na sebe biely kostým Schiaparelli Couture od návrhára Daniela Roseberryho.
Skutočné oslavy však nasledovali až o niekoľko dní neskôr. Dvojica si pre svadobný víkend vybrala Palermo, ktoré si obľúbila počas dovolenky na Sicílii minulý rok. Práve vtedy sa začalo hovoriť o ich silnom vzťahu k tomuto mestu.
Do Palerma dorazili známe mená
Novomanželia prileteli na Sicíliu súkromným lietadlom a ubytovali sa v luxusnom hoteli Villa Igiea. Očakáva sa približne 200 hostí a zoznam pozvaných pripomína skôr galavečer svetového šoubiznisu než svadbu.
Podľa médií by sa na oslavách mali objaviť Elton John, Kylie Minogue, Harry Styles, Donatella Versace či Robbie Williams. Medzi hosťami je aj DJ Mark Ronson a speváčka Charli XCX.
Program je zahalený tajomstvom. V piatok sa časť podujatí konala v historickom centre Palerma, kde pre hostí pripravili aj súkromnú prehliadku Galérie moderného umenia. Počas víkendu sa oslavy presúvajú na ďalšie exkluzívne miesta.
Podľa viacerých médií patrí svadobný víkend medzi najluxusnejšie spoločenské podujatia roka v Taliansku. Odhadovaný rozpočet vo výške 1,7 milióna eur má pokrývať prenájom historických priestorov, luxusné ubytovanie, dopravu hostí, bezpečnostné opatrenia aj niekoľkodňový program.
Nie všetci sú z osláv nadšení
Kým pre fanúšikov ide o výnimočnú udalosť, mnohí obyvatelia hovoria o komplikáciách, ktoré im svadba spôsobila. „Je príjemné, že sa oslavy konajú v Palerme, ale prinieslo to veľa problémov. Chápala by som to, keby išlo o pápeža, ale nie o speváčku,“ povedala pre The Guardian pracovníčka miestneho baru.
Podobný názor má aj miestna obchodníčka. „Niekedy mám pocit, že sa mesto mení na zábavný park,“ uviedla v narážke na rastúci počet turistov a veľkých podujatí.
Mesto však vidí aj výhody
Nie všetci obyvatelia zdieľajú kritický pohľad. Zamestnankyňa hotela Concetta Picciuca, ktorá patrí medzi fanúšičky speváčky, považuje svadbu za dobrú reklamu pre Palermo.
„Ľudia sa sťažujú, ale myslím si, že je to dobré pre ekonomiku,“ povedala. Rovnaký názor zastáva aj starosta Palerma Roberto Lagalla. Podľa neho ide o krátkodobé obmedzenia, ktoré mestu prinesú dlhodobý prínos. „Pomôže to zviditeľneniu mesta a podporí ekonomiku. Palermo je čoraz vyhľadávanejšou destináciou pre svadby a podobné podujatia,“ uviedol.
Výber lokality nebol náhodný. Dua Lipa navštívila Palermo už po zásnubách s Turnerom a fotografie z dovolenky zverejnila na sociálnych sieťach. S mestom ju spája aj reklamná kampaň z roku 2023, keď propagovala tenisky Puma Palermo v drese futbalového klubu Palermo FC.
To, čo malo byť súkromnou oslavou lásky, sa tak premenilo na jednu z najsledovanejších spoločenských udalostí roka, ktorá rozdelila nielen fanúšikov, ale aj samotných obyvateľov Palerma.
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