Zomrel legendárny herec Anthony Head. Preslávil sa vo filme Buffy, premožiteľka upírov

Pamätáte si ešte na seriál Buffy, premožiteľka upírov, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1997? Ak áno, máme pre vás mimoriadne smutnú správu. Navždy nás opustil britský herec Anthony Head. Mal 72 rokov a poznať ste ho mohli aj z novšieho počinu Ted Lasso.
Hercove dcéry Emily a Daisy pre tlačovú agentúru Press Association uviedli, že ich otec zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc.
Head sa v Spojenom kráľovstve preslávil v 80. rokoch 20. storočia vďaka sérii reklám na instantnú kávu Nescafé. V Spojených štátoch sa Head presadil ako knihovník Rupert Giles, mentor ústrednej postavy v kultovom seriáli Buffy, premožiteľka upírov, ktorý sa vysielal v rokoch 1997 až 2003. Neskôr stvárnil postavu Ruperta Manniona v populárnom seriáli Ted Lasso.
„Náš smútok je oveľa väčší ako diera, ktorú po sebe zanechal, ale vieme, že jeho odkaz bude žiť ďalej, v seriáloch, ktorých bol súčasťou, a v publiku, ktoré ich miluje,“ uviedli hercove dcéry.
Včera zasiahla smútočná správa aj Slovensko
Ako sme vás informovali, zomrel spevák Jozef Kuky, ktorého môžete poznať z hudobnej skupiny Kuky Band. Smutnú správu o jeho odchode potvrdili na sociálnych sieťach kolegovia z kapely Terne Band Zvolen.
„Jožko môj, odpočívaj v pokoji. Kamarát môj, bol si jeden z mála, ktorí ma vedeli usmerniť, poradiť. Veľmi som si to vážil od teba, ten tvoj ľudský prístup a slová. Naozaj si bol výnimočný človek s veľkým srdcom. Budeš nám veľmi chýbať,“ napísala kapela.
Kapela Kuky Band, ktorej bol zosnulý zakladateľom, si v posledných rokoch získala množstvo fanúšikov a ich hudba hrala na nejednej oslave. Kapela mala vystúpenia po celom Slovensku a na internete mala stovky tisíc pozretí. Zrejme najpopulárnejšími piesňami kapely sú skladby Cigáni volajú a cover verzia megahitu Zatancuj si so mnou od Adama Ďuricu.
Na zosnulého hudobníka spomínajú aj jeho kolegovia. „Opustil nás Jožko Kuky. Bolí ma to, zasiahlo ma to, normálne som z toho hotový, píše mi tisíc ľudí, je to strašné. Bolí ma to preto, lebo sme ako mladí chlapci spolu v Hlohovci a Dvorníkoch začínali, odohrali sme veľa spoločných akcií s Kukym,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Vlado Vierka z projektu VladoBoys.
„Touto cestou chcem všetkých vyzvať, všetkých muzikantov, všetkých spevákov, ktorí chcú vzdať česť nášmu kolegovi Jožkovi Kukymu, veľmi dobrému chlapcovi, muzikantovi, spevákovi, zabávačovi a hlavne kamarátovi a človeku s veľkým srdcom, že by sme ho odprevadili na tej poslednej ceste,“ dodal. Vyzval aj ostatné kapely a hudobníkov, aby sa dohodli a takýmto spôsobom sa zosnulému poďakovali.
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