Pri našich hraniciach sa objavila húsenica, ktorá môže byť nebezpečná. Bola zaznamenaná aj na Slovensku

V Poľsku, v blízkosti hranice so Slovenskom, bol zaznamenaný výskyt húseníc, s ktorými môže byť kontakt nebezpečný.
Predstavitelia obce Klaj v Malopoľskom vojvodstve pri hranici so Slovenskom upozornili na výskyt húseníc priadkovčeka dubového, ktorého rozšírenie v poslednom období evidujú aj viaceré štáty západnej Európy. Kontakt s húsenicami môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí i zvieratá. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Alergické reakcie aj problémy s dýchaním
Predstavitelia samosprávy uviedli, že nebezpečenstvo nepredstavuje dospelý motýľ, ale jeho húsenice. Tie sú od vyliahnutia pokryté jemnými jedovatými chĺpkami, ktoré sa môžu šíriť vzduchom a vyvolať alergické reakcie, podráždenie kože či problémy s dýchaním.
Výskyt priadkovčeka v Poľsku zaznamenali aj v predchádzajúcich rokoch. Miestne úrady už skôr informovali o jeho prítomnosti v Kujavsko-pomoranskom a Veľkopoľskom vojvodstve.
Obyvatelia by sa podľa upozornenia mali vyhýbať kontaktu s húsenicami a miestam ich výskytu. Riziko môžu predstavovať aj voľne sa šíriace chĺpky, ktoré sa dostávajú do okolia z hniezd vytváraných na duboch. Výskyt húsenice bol podľa portálu Atlas škodcov zaznamenaný aj na Slovensku.
Slovákov vystrašili čierne bodky na kúpaliskách v okolí Bratislavy
Na niektorých vodných plochách v Bratislave zas bol zaznamenaný výskyt jednobunkového organizmu živočíšneho pôvodu zvaného Stentora amethystinus alebo tzv. nálevníka. Ako sme vás informovali, pozorovať ho možno ako čierne bodky, ktoré však podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava nepredstavujú zdravotné riziko. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
„V predsezónnych výsledkoch z laboratórnych analýz kvality vody bol v biologických ukazovateľoch zistený výskyt tzv. čiernych bodiek na prírodných vodných plochách ako Vajnorské jazero a jazero Nové Košariská,“ ozrejmil RÚVZ.
Priblížil, že ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným okom viditeľný. Na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry, ako napríklad sadze popadané do vody. „Jeho prítomnosť vo vode nie je zdravotne významná, avšak pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami,“ dodal úrad.
Úrad verejného zdravotníctva každý rok monitoruje desiatky umelých aj prírodných kúpalísk na Slovensku a počas leta každý týždeň prináša aktualizovaný prehľad vôd určených na kúpanie. Ak sa v ňom niektoré z miest, kam sa chcete vybrať, nenachádza, nezabúdajte, že kúpanie je na vaše vlastné riziko.
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