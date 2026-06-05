Pri našich hraniciach sa objavila húsenica, ktorá môže byť nebezpečná. Bola zaznamenaná aj na Slovensku

Priadkovček dubový

Ilustračná foto: Falko Seyffarth ("FWHS"), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
V Malopoľskom vojvodstve sa objavil priadkovček dubový, ktorý môže predstavovať riziko.

V Poľsku, v blízkosti hranice so Slovenskom, bol zaznamenaný výskyt húseníc, s ktorými môže byť kontakt nebezpečný.

Predstavitelia obce Klaj v Malopoľskom vojvodstve pri hranici so Slovenskom upozornili na výskyt húseníc priadkovčeka dubového, ktorého rozšírenie v poslednom období evidujú aj viaceré štáty západnej Európy. Kontakt s húsenicami môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí i zvieratá. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.

Alergické reakcie aj problémy s dýchaním

Predstavitelia samosprávy uviedli, že nebezpečenstvo nepredstavuje dospelý motýľ, ale jeho húsenice. Tie sú od vyliahnutia pokryté jemnými jedovatými chĺpkami, ktoré sa môžu šíriť vzduchom a vyvolať alergické reakcie, podráždenie kože či problémy s dýchaním.

Priadkovček dubový
Ilustračná foto: Falko Seyffarth („FWHS“), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Výskyt priadkovčeka v Poľsku zaznamenali aj v predchádzajúcich rokoch. Miestne úrady už skôr informovali o jeho prítomnosti v Kujavsko-pomoranskom a Veľkopoľskom vojvodstve.

Obyvatelia by sa podľa upozornenia mali vyhýbať kontaktu s húsenicami a miestam ich výskytu. Riziko môžu predstavovať aj voľne sa šíriace chĺpky, ktoré sa dostávajú do okolia z hniezd vytváraných na duboch. Výskyt húsenice bol podľa portálu Atlas škodcov zaznamenaný aj na Slovensku.

Slovákov vystrašili čierne bodky na kúpaliskách v okolí Bratislavy

Na niektorých vodných plochách v Bratislave zas bol zaznamenaný výskyt jednobunkového organizmu živočíšneho pôvodu zvaného Stentora amethystinus alebo tzv. nálevníka. Ako sme vás informovali, pozorovať ho možno ako čierne bodky, ktoré však podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava nepredstavujú zdravotné riziko. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.

„V predsezónnych výsledkoch z laboratórnych analýz kvality vody bol v biologických ukazovateľoch zistený výskyt tzv. čiernych bodiek na prírodných vodných plochách ako Vajnorské jazero a jazero Nové Košariská,“ ozrejmil RÚVZ.

Priblížil, že ide o jednobunkový organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý je citlivý na viditeľné svetlo a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným okom viditeľný. Na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry, ako napríklad sadze popadané do vody. „Jeho prítomnosť vo vode nie je zdravotne významná, avšak pri jeho premnožení môže z estetického hľadiska spôsobiť znečistenie plaviek čiernymi bodkami,“ dodal úrad.

Úrad verejného zdravotníctva každý rok monitoruje desiatky umelých aj prírodných kúpalísk na Slovensku a počas leta každý týždeň prináša aktualizovaný prehľad vôd určených na kúpanie. Ak sa v ňom niektoré z miest, kam sa chcete vybrať, nenachádza, nezabúdajte, že kúpanie je na vaše vlastné riziko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovákov vystrašili čierne bodky na kúpaliskách v okolí Bratislavy: Neľakajte sa, nie sú zdraviu škodlivé

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac