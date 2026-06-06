Slováci menia súperov na MS 2027: Okrem Švédska a Fínska si zahráme aj s Českom

Slovenský tím na Majstrovstvách sveta v hokeji 2026

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Lucia Mužlová
TASR
Nina Malovcová
„Slovenskú“ skupinu by mal hostiť Mannheim. Okrem Čechov a zámorských tímov čaká Slovákov aj duel proti južným susedom z Maďarska a stretnutia proti Dánsku, Kazachstanu a Nórsku, prekvapeniu uplynulého šampionátu.

Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A-skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B-skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných MS, Česi v ňom vyhrali 3:2. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe.

„Slovenskú“ skupinu by mal hostiť Mannheim. Okrem Čechov a zámorských tímov čaká Slovákov aj duel proti južným susedom z Maďarska a stretnutia proti Dánsku, Kazachstanu a Nórsku, prekvapeniu uplynulého šampionátu.

Slovenský tím na Majstrovstvách sveta v hokeji 2026
Ilustračná foto: TASR – Veronika Mihaliková

Nemci ako siedmy tím rebríčka IIHF vymenili v A-skupine najbližšieho prenasledovateľa na ôsmom mieste Slovensko. Domáci tak odohrajú duely základnej skupiny v Düsseldorfe. Predstavia sa v nej opäť spoločne aj úradujúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Okrem nich ešte aj Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.

Ako sme vás už informovali v našom článku, o skupinách rozhodlo postavenie v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktoré už nemohli ovplyvniť ani výsledky posledného súboja o bronz a finále tohtoročného šampionátu v Zürichu. Na čelo renkingu sa prvýkrát v histórii dostali usporiadatelia MS 2026 Švajčiari, ktorí sa tretíkrát za sebou prebojovali do finále. Zmeny zabezpečilo práve Nemecko.

Ako sa zostavujú skupiny

Rozdelenie tímov do skupín MS vychádza z aktuálneho rebríčka IIHF, ktorý zohľadňuje výsledky z uplynulých piatich významných turnajov (MS a ZOH), pričom najväčšiu váhu má práve končiaci sa svetový šampionát. Slováci na ňom obsadili 9. miesto, no aj vďaka štvrtej priečke zo ZOH 2026 v Miláne poskočili v rebríčku v porovnaní s vlaňajškom z desiatej pozície o dve miesta nahor. Rusko a Bielorusko majú zmrazené svoje pozície v renkingu od vojenskej invázie na Ukrajinu, odvtedy sú vyradené z turnajov IIHF.

Skupiny sa zostavujú podľa dopredu stanoveného nasadzovacieho kľúča. V A-skupine figurujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny putujú tímy z pozícií 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15. Organizátor však má právo jeden tím vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáca reprezentácia.

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