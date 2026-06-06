Veľká odstávka v ČSOB: Ak tu máte účet, k mnohým funkciám sa dočasne nedostanete

Nákupy online, ČSOB.

Ilustračná foto: Unsplash, ČSOB

Nina Malovcová
TASR
Klienti si počas víkendu viaceré služby nevybavia.

Veľká slovenská banka chystá cez víkend odstávku. Dočasne nepôjde internetbanking ani mobilná aplikáciaAk si plánujete počas víkendu vybaviť platby alebo skontrolovať účet cez mobil či počítač, možno budete musieť počkať.

ČSOB upozornila svojich klientov na plánovanú odstávku viacerých svojich online služieb, ktorá potrvá niekoľko hodín. Banka o tom informovala na svojej webovej stránke. Odstávka sa začne v sobotu 6. júna o 00:01 a skončí sa v nedeľu 7. júna o 07:00. Dôvodom sú technické práce, ktoré si vyžiadajú dočasné obmedzenie hneď viacerých digitálnych služieb.

Dotkne sa bežných aj firemných klientov

Počas odstávky nebude fungovať mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking ani internetbanking Moja ČSOB. Nedostupné budú aj služby ČSOB API (PSD2), BusinessBanking Lite, BusinessBanking a ČSOB MultiCash, ktoré využívajú najmä firemní zákazníci.

Výrazné obmedzenia sa dotknú aj webovej stránky banky. Tá nebude dostupná v nedeľu 7. júna od 00:01 do 07:00. Klienti, ktorí budú počas víkendu potrebovať vybaviť niečo cez internetbanking alebo mobilnú aplikáciu, by preto nemali nechať dôležité úkony na poslednú chvíľu.

Kartou zaplatíte bez problémov

Dobrou správou je, že odstávka sa nedotkne platieb kartou ani výberov z bankomatov. Tie budú podľa banky fungovať bez akýchkoľvek obmedzení. Pre väčšinu klientov tak pôjde skôr o nepríjemnosť spojenú s dočasnou nedostupnosťou digitálnych služieb než o zásadné obmedzenie každodenného bankovania.

Hotovosť dnes už často nepotrebujete

Aj keď počas odstávky budú výbery z bankomatov fungovať bez obmedzení, mnohí klienti ich už možno ani nebudú potrebovať. Od 1. mája 2026 totiž na Slovensku platí nová povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu pri nákupe tovarov a služieb nad 1 euro.

Na zmenu nedávno upozornila Finančná správa. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých predávajúcich, ktorí evidujú tržby v systéme eKasa, s výnimkou prevádzok, na ktoré sa vzťahuje zákonná výnimka. Bezhotovostné platby nemusia ponúkať pri nákupoch do 1 eura, rovnako ani v prípade výpadku internetového pripojenia alebo technickej poruchy pokladnice.

Platby QR kódom.
Ilustračné foto: Image by freepik

Cieľom nového opatrenia je zvýšiť transparentnosť ekonomiky a zároveň uľahčiť zákazníkom platenie. Hotovosť pritom zostáva aj naďalej akceptovanou formou úhrady. Predajcovia si môžu vybrať spôsob prijímania bezhotovostných platieb podľa svojich potrieb. Jednou z možností sú aj QR platby, ktoré nevyžadujú platobný terminál a zákazník ich môže vykonať priamo cez mobilný telefón. Menším prevádzkam, živnostníkom či predajcom na trhoch je určená bezplatná aplikácia VRP2 od Finančnej správy. Avšak platia aj výnimky, ide napríklad o sezónny predaj, napríklad ovocie či stánky, v ktorých pracujú ZŤP zamestnanci.

Mobilné bankové aplikácie využíva čoraz viac Slovákov

Obľuba mobilných bankových aplikácií na Slovensku v posledných rokoch výrazne vzrástla. V súčasnosti ich využívajú približne dve tretiny klientov so spotrebiteľským úverom. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.

Kým v roku 2019 využívalo mobilnú aplikáciu len šesť percent ľudí, ktorí mali spotrebiteľský úver, v roku 2025 bol ich podiel už na úrovni 64 %. Vo väčšej miere mobilnú aplikáciu využívajú muži v porovnaní so ženami, a to v pomere 57 % verzus 43 %. Priemerný vek používateľov vo všeobecnosti je dlhodobo okolo 44 rokov.

Mobilné aplikácie sa postupne stali hlavným komunikačným kanálom medzi finančnými inštitúciami a klientmi a zohrávajú významnú úlohu v digitalizácii finančných služieb. „Rozširovanie funkcií aplikácií výrazne zjednodušuje každodenné spravovanie financií a umožňuje klientom vybaviť väčšinu požiadaviek priamo z mobilu bez nutnosti návštevy pobočky,“ uviedol riaditeľ divízie Produkty v spoločnosti Home Credit Roman Kůgel.

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