Správanie olympioničky pobúrilo ľudí: Podľa mnohých to preháňa, novinári podali sťažnosť

Zimné olympijské hry 2026
Športovkyňa sa podľa mnohých správa neúctivo.

Správanie 27-ročnej holandskej rýchlokorčuliarskej hviezdy Jutty Leerdamovej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo vyvolalo pobúrenie. Na sociálnych sieťach zverejňuje jeden príspevok z Talianska za druhým, ale pred pondelkovými pretekmi na 1 000 metrov odmietla poskytnúť médiám rozhovory.

Na rozdiel od ostatných holandských reprezentantov, ktorí boli médiám k dispozícii. Ako referuje web yle.fi, v piatok sa objavila správa, že holandská asociácia športových novinárov De Nederlandse Sport Pers (NSP) podala sťažnosť na Leerdamovej správanie voči manažérovi holandského tímu Carlovi Verheijenovi.

Malá úcta k verejnosti

„Toto je nevhodné, neprijateľné a nezlučiteľné s hodnotami holandského tímu. Ukazuje to malú úctu k holandským médiám a – predovšetkým – holandskej verejnosti,“ komentoval to generálny tajomník NSP Gerard den Elt. Holandský olympijský výbor a športová federácia uviedli, že sú si vedomé sťažnosti, ale zareagujú na ňu neskôr, keďže Verheijen sa v piatok zúčastnil na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier.

@juttaleerdamOkay still wouldn’t have been able to go races start soon, but kinda iconic♬ original sound – unkownnn1234567

Leerdamová, ktorá sa okrem športových úspechov stala známou aj ako snúbenica americkej hviezdy sociálnych médií a boxu Jakea Paula, na rozdiel od zvyšku tímu cestovala na ZOH 2026 súkromným lietadlom so svojimi blízkymi. Fotografie a videá z cesty zverejnila na svojom instagramovom účte.

Jej správanie kritizoval okrem iných aj holandský televízny komentátor Johan Derksen. „Už teraz žije ako milionárka so súkromnými lietadlami a so všetkým. Myslím si, že jej správanie je hrozné, ako u divy. Keby som bol jej trénerom, nestrávil by som to. Celú krajinu už začína unavovať jej správanie,“ poznamenal Derksen.

Leerdamová, ktorá súťaží v pretekoch na 1 000 m a 500 m, je jednou z holandských medailových nádejí. Pred štyrmi rokmi v Pekingu získala olympijské striebro na „tisícke“. Okrem toho je viacnásobnou zlatou medailistkou z majstrovstiev sveta.

