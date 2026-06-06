Fico odcestoval do Normandie: Pripomenie si tam obete druhej svetovej vojny

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval v sobotu do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníku padlých vojakov. TASR o tom informovali z Úradu vlády SR.
„V rámci návštevy Normandie sa predseda vlády SR Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov,“ uviedol úrad vlády.
Ako priblížil, spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas Dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny.
Najskôr Moskva, potom Normandia
Premiér už počas svojej cesty do Moskvy reagoval na otázky novinárov slovami, že predsa pôjde aj do Normandie a z jeho návštevy ruského prezidenta Putina sa zbytočne robí „kovbojka“. Predseda vlády sa zúčastnil oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve, no nezúčastnil sa na vojenskej prehliadke, položil len kvety k hrobu neznámeho vojaka.
Slovenský premiér mal ruskej hlave štátu Vladimirovi Putinovi odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Namiesto šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) bude Fica do Moskvy sprevádzať štátny tajomník rezortu Marek Eštok.
Blanár na Ukrajine
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v piatok pricestoval na Ukrajinu. Spolu so svojím náprotivkom Andrijom Sybihom navštívil Vinnyckú oblasť. Na sieti X to v piatok oznámil šéf ukrajinskej diplomacie, informuje TASR. „S radosťou vítam svojho slovenského kolegu Juraja Blanára vo Vinnycii, v srdci historického ukrajinského regiónu Podolie,“ uviedol Sybiha. Podľa neho v úvode návštevy Blanára si spoločne uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli pri obrane proti ruskej agresii.
Na tejto ceste premiér Fico nebol, keďže vycestoval do Čiernej Hory na summit Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu
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