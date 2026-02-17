Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou

Zimné olympijské hry 2026
Športovec si nezvyčajným spôsobom získal srdcia ľudí.

Nejedného olympijského športovca si ľudia zapamätajú najmä pre skvelý výkon, ktorý podal. Orol Eddie nebol tým najlepším športovcom na olympiáde, srdcia divákov si však získal napriek tomu. Ako sa mu to podarilo?

Kosil trávnik výmenou za jedlo

Ako sa dozvedáme z webu Mirror, Michael Edwards sa do športových dejín zapísal ako Eagle Eddie, teda v preklade Orol Eddie. Len máloktoré meno je so zimnou olympiádou späté viac ako to jeho. Nie vždy však bol jeho život taký ružový.

Priznal, že predtým, ako sa v roku 1988 dostal na olympiádu, prespával vo svojom aute a jedol to, čo našiel v odpadkových košoch. Aby si zarobil na jedlo či na lístok na vlak, v zime ľuďom odhŕňal sneh. Aj keď vonku mrzlo, odmietal míňať peniaze na ubytovanie.

Ak mal príležitosť, radšej prespal v stajni či kdekoľvek inde, kde sa naskytla možnosť. Podľa webu Olympics istý čas dokonca prespával aj v opustenej budove nemocnice. Všetko, čo mohol, chcel ušetriť na šport. Dokonca sa spriatelil s hotelovým kuchárom a výmenou za jedlo mu chodieval kosiť trávnik. Nič ho nemohlo odradiť od jeho sna stať sa olympijským športovcom.

Chcel sa za každú cenu dostať na olympiádu

Lyžovanie ho očarilo ešte v čase, keď bol dieťaťom. Zamiloval si ho na školskom výlete, keď mal len 13 rokov. Web The Courier píše, že sa neskôr zamestnal ako inštruktor lyžovania. Kým mnoho športovcov trénuje od útleho detstva, v Eddieho prípade to bolo inak. Okrem bežného lyžovania ho však bavilo predvádzať rôzne kúsky na lyžiach. Dokonca na nich preskakoval ľudí.

Nechcel však ostať pri učení, chcel na olympiáde zastupovať Veľkú Britániu. Problémom však bol fakt, že za sebou nemal žiadnych sponzorov. Zlom nastal, keď jedného dňa zbadal skokanov na lyžiach lietajúcich vzduchom. Rozhodol sa, že to vyskúša.

Bolo to však vraj čisto ekonomické rozhodnutie. Skákanie na lyžiach totiž bolo pre neho omnoho lacnejšie ako klasické lyžovanie na svahu. Aj tak si však potrebnú výbavu musel požičať, vrátane lyžiarok či helmy.

Orol Eddie počas letu takmer nič nevidel

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo všetko musel Orol Eddie prekonať;
  • prečo sa na ďalšie olympijské hry už nekvalifikoval;
  • ako spomína na olympiádu dnes.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

