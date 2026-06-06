Ak vlastníte rodinný dom, možno o tom ani neviete: Môžete získať príspevok, bude to jednoduchšie

Projekt Zelená domácnostiam bude pokračovať a na jeseň sa dozvieme viac o rozpočte aj upravených pravidlách. Tie by mali byť jednoduchšie. Upraviť sa má mechanizmus podávania žiadostí tak, aby bol jednoduchší, menej chybový a zrýchlil proces preplácania príspevkov. Očakáva sa aj zníženie maximálnych príspevkov na zariadenia na výrobu elektriny, keďže projekt sa chce viac orientovať na dekarbonizáciu vykurovania.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje posilnenie projektu o viac ako 20 miliónov eur a zároveň chce zjednodušiť administratívu pre žiadateľov. Informovala o tom SEIA na svojej internetovej stránke.
Ako sme vás informovali v našom článku, agentúra chce nové prostriedky využiť aj na systémové zmeny. Podľa generálneho riaditeľa SIEA Michala Fialu sa upraví mechanizmus podávania žiadostí tak, aby bol jednoduchší, menej chybový a zrýchlil proces preplácania príspevkov. Zmeny sa dotknú aj výšky podpory pre jednotlivé zariadenia.
Nové podmienky projektov Zelená domácnostiam a Zelená solidarita plánuje SIEA zverejniť v druhom štvrťroku 2026. Samotné príspevky na inštalácie by mali byť dostupné v treťom štvrťroku.
Zelená domácnostiam môže na konci obdobia absorbovať nevyčerpané eurofondy
Projekt Zelená domácnostiam je pripravený absorbovať na konci programového obdobia nevyčerpané eurofondy. SIEA už v minulosti o presmerovanie prostriedkov žiadala, no neuspela. Tento týždeň to na konferencii o energetickej transformácii v oblasti vykurovania a chladenia v národnej rade uviedol Michal Ilovič zo SIEA. Zhotovitelia však upozornili, že ich flexibilita má hranice.
„My máme veľkú absorpčnú schopnosť, sme schopní tie peniaze otočiť relatívne rýchlo, lebo povoľovanie týchto projektov nie je časovo náročné. Samozrejme, lepšie by bolo, aby sme ich absorbovali priebežne,“ priblížil Ilovič s tým, že voľné prostriedky bývajú tradične na konci.
Jeho slová potvrdil aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Szabolcs Hodosy. „Na tých rokovaniach, kde sa zúčastňujeme ako štátni tajomníci, každý deklaruje, že áno, minieme, bude to vyčerpané, nehrozí nečerpanie. Ale my na ministerstve hospodárstva budeme pripravení, keď sa budeme blížiť k záveru, absorbovať tie prostriedky,“ avizoval.
Dušan Vicen, ktorý podľa svojich slov zastupuje 1600 zhotoviteľov, ktorí sú zaregistrovaní v projekte Zelená domácnostiam, upozornil, že pre firmy to môže byť problém. „My zase až tak flexibilní nevieme byť, že keď nám nahádžete 200 zákaziek, máme na to tri mesiace a máme si zabezpečiť materiál, aby sme to vedeli nainštalovať,“ konštatoval. Apeluje aj na zlepšenie administrácie poukážok, na ktorú má SIEA oficiálne tri mesiace. Uviedol však, že zhotoviteľom v súčasnosti chodia poukážky ešte z roku 2024.
15-tisíc žiadostí za dva mesiace
Ilovič v reakcii uviedol, že zdržanie bolo spôsobené zmenou pravidiel a následným nahromadením 15 000 žiadostí za dva mesiace. „Učíme sa a pozorujeme, čo funguje a čo nefunguje. Ani nám nevyhovuje, že zdržiavame tie firmy, alebo že blokujeme podniky na dlhé obdobie, to je neprípustný stav. Čiže sa pravdepodobne vrátime k modifikácii spôsobu z minulosti, ktorý fungoval lepšie,“ pripustil.
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované. Projekt poskytuje európsku pomoc z Programu Slovensko vo forme poukážok, ktoré môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.
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