Ľudia na Aljaške mali dva dni po sebe piatok: Odborníci vysvetľujú, ako je to možné

Nejeden človek sa po náročnom týždni nevie dočkať, kedy príde piatok a potom víkend. Obyvatelia Aljašky zažili pred 159 rokmi zvláštnu situáciu. Mali piatok dva dni po sebe.
Zmena nebola taká jednoduchá
Ako informuje web IFL Science, v roku 1867 predalo Ruské impérium Aljašku Spojeným štátom. Bola to dohoda, ktorá obom stranám vyhovovala. Spojené štáty túžili po rozšírení svojho územia a posilnení obchodu v Tichomorskom regióne, zatiaľ čo Rusko malo čoraz väčšie obavy z ohrozenia svojej vzdialenej koloniálnej základne v Severnej Amerike, ktorá sa nachádzala tisíce kilometrov od Moskvy.
Odovzdanie Aljašky do rúk Ameriky ale nebolo také jednoduché a objavilo sa niekoľko záležitostí, ktoré bolo nutné vyriešiť. Jednou z najzvláštnejších bola záležitosť týkajúca sa kalendára. Rusko totiž stále používalo starý juliánsky kalendár, slnečný kalendárny systém, ktorý zaviedol Julius Caesar pred viac ako 1800 rokmi.
Medzitým Spojené štáty a väčšina Európy už dávno prešli na gregoriánsky kalendár, teda mierne upravenú verziu systému počítania času, ktorý zaviedol pápež Gregor XIII. v roku 1582. Oba kalendáre majú v podstate rovnakú štruktúru – rovnaké mesiace, rok s 365 dňami a prestupný rok každé štyri roky.
Drobný, no významný rozdiel
Juliánsky kalendár však dĺžku roka veľmi mierne nadhodnocuje. Vychádza totiž z predpokladu, že priemerný rok má 365,25 dňa, a nie 365,2422 dňa. Môže sa zdať, že ide o drobný detail, ale v priebehu storočí to môže spôsobiť, že sa dátumy výrazne posunú od prirodzených ročných období. Gregoriánska reforma tento problém vyriešila vynechaním priestupných rokov v rokoch končiacich na 00, pokiaľ nie je rok deliteľný 400.
V roku 1867 sa v dôsledku tohto posunu rozdiel medzi oboma kalendármi vyšplhal na celých 12 dní. To znamenalo, že dátum v Rusku zaostával o 12 dní za dátumom v USA a v niektorých častiach Európy. Medzi juliánskym a gregoriánskym kalendárom sa však líšili len dátumy, zatiaľ čo dni v týždni boli rovnaké. Piatok 18. októbra 1867 v gregoriánskom systéme by teda bol piatok 6. októbra 1867 v juliánskom kalendári.
Zobudili sa v piatok, ale o niekoľko dní neskôr
Problém sa však týkal aj časových pásiem. Za ruskej nadvlády bola medzinárodná dátová hranica vytýčená pozdĺž východnej hranice Aljašky s Kanadou, čím sa Aljaška ocitla na ázijskej strane zemegule. Napriek svojej geografickej polohe tak Aljaška mala rovnaký dátum ako Rusko. Keď Aljaška prešla do rúk Spojených štátov, hranica bola posunutá na západ k Beringovmu prielivu, čím sa Aljaška ocitla na americkej strane zemegule.
Všetky tieto faktory a zmeny zapríčinili, že keď obyvatelia Aljašky šli v piatok 6. októbra v roku 1867 spať, po zobudení bol opäť piatok, avšak 18. októbra 1867. Rusko sa juliánskeho kalendára držalo až do roku 1918.
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