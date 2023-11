Na gauči sa zaspáva lepšie ako v posteli a nie je to náhoda. Odborníci vysvetľujú fenomén, ktorý možno poznáte aj vy

Možno to poznáte aj vy. Po dobrej večeri si pustíte film a užívate si jeho dej pri stlmenom svetle. Ani neviete ako a polovicu filmu ste prespali. Avšak keď sa presuniete do postele, zrazu sa vám už až tak spať nechce. Odborníci vysvetľujú, prečo je to tak.

Kto by si nerád zdriemol na gauči

Ako informuje CNN, jedným z hlavných dôvodov, prečo sa nám nechce spať v posteli po tom, ako sme si pospali na gauči, je jednoducho fakt, že už nie sme až takí unavení. Čím dlhšie bdieme, tým viac pociťujeme únavu, no keď si zdriemneme na gauči, bdenie tým na istý čas prerušíme. Ďalším faktorom sú naše vnútorné telesné hodiny alebo cirkadiánny rytmus. Ten určuje, že by sme mali cez deň bdieť a počas noci spať.

Naše prostredie tiež ovplyvňuje pravdepodobnosť, že zaspíme. Možno ste sa práve dobre najedli, vaša pohodlná pohovka je v príjemne vyhriatej miestnosti s tlmeným osvetlením a možno v pozadí beží televízny program. Pre mnohých ľudí je toto prostredie ideálne na zaspávanie. Cirkadiánny rytmus vám teda navráva, že je čas na spánok, ste v ideálnom prostredí, je teda pochopiteľné, že človek na gauči zaspí tak ľahko.

Ak ste zaspali len na niekoľko minút, vašu schopnosť opäť zaspať v posteli to príliš neovplyvní. Ak však zaspíte napríklad na hodinu, mohlo by to predstavovať problém. Aj spánkové cykly môžu pracovať proti vám. Väčšina spánkových cyklov trvá približne 90 minút. Začínajú ľahkým spánkom, prechádzajú do hlbokého spánku a potom opäť končia ľahkým spánkom.

Prečo je zaspávanie v posteli náročnejšie?

Ak sa prebudíte počas hlbokého spánku, pravdepodobne sa budete cítiť mrzutí, a keď si ľahnete do postele, môže byť ľahké opäť zaspať. Ak sa však prebudíte počas ľahkého spánku, opäť zaspať bude o niečo náročnejšie. Činnosti, ktoré vykonávate, keď vstanete z pohovky, napríklad zapnutie jasného svetla alebo umývanie zubov, môžu tiež spôsobiť, že sa budete cítiť bdelejší a ťažšie zaspíte, keď si ľahnete do postele.

Existujú aj ďalšie dôvody, prečo môže byť zaspávanie v posteli náročné. Mnohí ľudia pociťujú pri zaspávaní úzkosť. Obávajú sa, či budú mať dostatok spánku, alebo či zaspia dostatočne rýchlo. V takýchto prípadoch môže byť ukladanie sa do postele spojené s pocitmi stresu a obáv, ktoré ešte viac sťažujú zaspávanie. Môže byť jednoduchšie zaspať na gauči, kde je s tým spojený menší stres.

Takto sa vám bude zaspávať ľahšie

Spánok môže negatívne ovplyvniť aj nedostatočná spánková hygiena, teda návyky a činnosti, ktoré vykonávate pred spaním. K dobrej hygiene spánku, alebo k zdravým spánkovým návykom patrí pravidelný režim pred spaním, tmavá a tichá miestnosť na spanie a nepoužívanie mobilného telefónu v posteli.

Ak chcete dosiahnuť ľahšie zaspávanie, uistite sa, že vaša posteľ je dostatočne pohodlná, miestnosť tmavá a tichá. V zime to môže znamenať, že si 20 minút pred spaním zapnete ohrievač, alebo si so sebou do postele vezmete termofor. Ak sa vám ľahko zaspáva pri zapnutom televízore, môžete si počas zaspávania v spálni pustiť „biely šum“.