Odtajnila kľúčovú vec. Herečka z Dunaja prezradila, že v novej sérii bude hrať veľkú úlohu niečo, čo diváci nečakali

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Ide o niečo, čo ovplyvní Kučerovcov.

Pár dní delí televíznych divákov od 11. série dobového seriálu, čím sa odštartuje napínavý príbeh obľúbených postáv v ťažkom období. Chýbať nebude ani ľudáčka Tereza Lapšanská, ktorá si získala srdia mnohých ľudí. Reakcie sú miestami protichodné a úsmevné, hoci ju nenávidia, zároveň obdivujú herecký výkon Barbory Chlebcovej, ktorá ju stvárňuje. Hrá ju totiž dôveryhodne, kvôli čomu na ňu nedajú dopustiť. 

Spočiatku mala byť len epizódnou postavou, nakoniec dostala väčší priestor. Barbora Chlebcová sa teší, že je stále súčasťou strhujúceho deja, rovnako ako aj jej fanúšikovia. „Reakcie sú také isté, že vy ste stále taká hnusná, ale tak dobre to hráte. A to je vlastne najväčší kompliment pre mňa,“ prezradila herečka v rozhovore pre Markízu, ako ju vnímajú ľudia po určitom čase.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
V Ranči jej postava zomrela, no Nela Pocisková nezaháľa. Mieri do Dunaja, k vašim službám, zahrá si túto postavu
2.
Walter Klaus vie, kto strieľal a je pripravený pomstiť sa. Najnovšie zábery Dunaja prezrádzajú nečakané zvraty
3.
Nebola to jej šálka kávy. Nečakané priznanie Kristíny Svarinskej o účinkovaní v Dunaji, k vašim službám mnohých zaskočí
Zobraziť všetky články (220)

Nevypovedaná dôležitá vec

Diváci priam milujú seriál, ktorý má za sebou už desať sérií. Zdá sa, že herci sa zhodujú na jednom. Ľudia jednoducho majú radi tému projektu a pútavý príbeh, čo potvrdila tiež Kristína Svarinská, ktorá účinkuje v seriáli už od začiatku.

„Veľmi sa teším, že to ľudí baví a myslím si, že je seriál úspešný práve tou témou a aj tým celým zobrazením. Mám pocit, že ľudia majú radi dobové kostýmy, také to trošku iné správanie, tie zákulisné hry, ktoré boli vtedy a myslím si, že vôbec to, do akej doby je to zasadené, tak to ich veľmi baví,“ pridáva sa Barbora, ktorá bola ústrednou postavou v jednej z kľúčových záverečných scén v poslednej sérii.

Mnohí ostali v šoku, keď Anton Holubec hodil Terezu Lapšanskú z mosta do vody. Našťastie, prežila a vyplávala na breh. Tesne predtým, ako to však krutý Holubec urobil, mu chcela niečo povedať, no nestihla to. Aj keď herečka presne nepovedala, o čo išlo, naznačila, že to nie je nič nepodstatné. „Je to niečo, čo bude v ďalšej sérii hrať veľkú úlohu. Bude to niečo veľmi dôležité. Bude to dôležité aj pre Terezu, aj pre Antona a vôbec pre všetkých Kučerovcov,“ prezradila. Diváci pritom majú teóriu, že Tereza nosí pod srdcom Antonovo dieťa.

Sklamaná z nenaplnenej lásky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac