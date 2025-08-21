Odtajnila kľúčovú vec. Herečka z Dunaja prezradila, že v novej sérii bude hrať veľkú úlohu niečo, čo diváci nečakali

Pár dní delí televíznych divákov od 11. série dobového seriálu, čím sa odštartuje napínavý príbeh obľúbených postáv v ťažkom období. Chýbať nebude ani ľudáčka Tereza Lapšanská, ktorá si získala srdia mnohých ľudí. Reakcie sú miestami protichodné a úsmevné, hoci ju nenávidia, zároveň obdivujú herecký výkon Barbory Chlebcovej, ktorá ju stvárňuje. Hrá ju totiž dôveryhodne, kvôli čomu na ňu nedajú dopustiť.
Spočiatku mala byť len epizódnou postavou, nakoniec dostala väčší priestor. Barbora Chlebcová sa teší, že je stále súčasťou strhujúceho deja, rovnako ako aj jej fanúšikovia. „Reakcie sú také isté, že vy ste stále taká hnusná, ale tak dobre to hráte. A to je vlastne najväčší kompliment pre mňa,“ prezradila herečka v rozhovore pre Markízu, ako ju vnímajú ľudia po určitom čase.
Nevypovedaná dôležitá vec
Diváci priam milujú seriál, ktorý má za sebou už desať sérií. Zdá sa, že herci sa zhodujú na jednom. Ľudia jednoducho majú radi tému projektu a pútavý príbeh, čo potvrdila tiež Kristína Svarinská, ktorá účinkuje v seriáli už od začiatku.
„Veľmi sa teším, že to ľudí baví a myslím si, že je seriál úspešný práve tou témou a aj tým celým zobrazením. Mám pocit, že ľudia majú radi dobové kostýmy, také to trošku iné správanie, tie zákulisné hry, ktoré boli vtedy a myslím si, že vôbec to, do akej doby je to zasadené, tak to ich veľmi baví,“ pridáva sa Barbora, ktorá bola ústrednou postavou v jednej z kľúčových záverečných scén v poslednej sérii.
Mnohí ostali v šoku, keď Anton Holubec hodil Terezu Lapšanskú z mosta do vody. Našťastie, prežila a vyplávala na breh. Tesne predtým, ako to však krutý Holubec urobil, mu chcela niečo povedať, no nestihla to. Aj keď herečka presne nepovedala, o čo išlo, naznačila, že to nie je nič nepodstatné. „Je to niečo, čo bude v ďalšej sérii hrať veľkú úlohu. Bude to niečo veľmi dôležité. Bude to dôležité aj pre Terezu, aj pre Antona a vôbec pre všetkých Kučerovcov,“ prezradila. Diváci pritom majú teóriu, že Tereza nosí pod srdcom Antonovo dieťa.
