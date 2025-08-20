Nebola to jej šálka kávy. Nečakané priznanie Kristíny Svarinskej o účinkovaní v Dunaji, k vašim službám mnohých zaskočí

Je stálicou seriálu, bez ktorej by to jednoducho nebolo ono. Reč je o mladej herečke, ktorá už tri roky stvárňuje Kláru Zacharovú, charizmatickú predavačku, ktorá prišla o svojho muža. Nepriazeň osudu ju však vyformuje do takej podoby, že si prejde určitou zmenou. Tá však ani zďaleka nie je vidieť len na jej účese.
Ďalšia séria Dunaja, k vašim službám sa blíži a s ňou aj osudy obľúbených postáv, ktoré si diváci obľúbili. Zdá sa, že jeho koniec v najbližšej dobe nehrozí, o čom svedčia čísla sledovanosti i reakcie fanúšikov na internete. Podľa Kristíny Svarinskej tajomstvo úspechu dobového seriálu spočíva v tom, že ide o veľmi pútavý príbeh, ako prezradila v rozhovore pre Markízu.
Ako dodala, ľudí chytili minulé časy a neľahké obdobie, počas ktorého sa dej odohráva. Navyše, dobový seriál u nás predtým nebol. „Pútavý príbeh je vyrozprávaný veľmi silnými hereckými menami. Nehovorím o sebe, hovorím o všetkých svojich kolegoch. Takže myslím si, že to je čaro úspechu Dunaja,“ uviedla mladá umelkyňa.
Ustráchaná Klára a jej nová láska
Kristína je v seriáli od samého začiatku, až sa nad tým pozastavila a usmiala. „To sú také prvopočiatky… Ja už som normálne ako taká skamenelina v seriáli, ale je to úžasné. Nikdy som si nemyslela, že budem v niečom tak dlhodobom a o tri roky neskôr sme tu, takže je to pre mňa prekvapenie,“ priznala svoje dojmy seriálová Klára, ktorá prežíva lovestory s Lukášom. Hoci sa spočiatku stráchala, nakoniec podľahla.
Je však otázne, či láska bude pokračovať i naďalej. „Tak po tom všetkom, čo si vo svojom živote zažila a čím prešla na začiatku, bolo veľmi pochopiteľné, že nechcela dať úplne novej láske šancu. Predsa len, keď človek prežije smrť svojho partnera, tak to je niečo, čo ho poznačí a veľmi ho posunie niekam, kde už možno nechce veriť, že by mohla prísť nejaká nová láska,“ odôvodnila Kristína správanie svojej postavy, ktorá bola spočiatku opatrná.
Samozrejme, že diváci by najradšej vedeli určité skutočnosti vopred, no herečka do toho vnáša svojimi slovami viac napätia. „Uvidíme, čo sa udeje v novej sérii, pretože to by nebola Klára, keby sa jej život nedial aj v ďalších sériách. Uvidíme, či jej bude dopriata troška šťastia,“ uviedla tajomne. S hercom Adamom Bardym, ktorý hrá Lukáša Kudličku, si zahrala aj intímnejšie scény, s čím však nemala vôbec problém. Spolupracovali spolu aj v ďalšom projekte, konkrétne v Druhej šanci, kde si strihla epizódnu rolu, takže sú to veľmi dobrí kamaráti.
Práve oni dvaja sa objavili v jednej z kľúčových scén poslednej série, keď Klára chcela pomstiť smrť svojho muža a zabiť Waltera Klausa, no nakoniec sa zbrane ujal Lukáš. Bude zlo konečne potrestané? „Skôr či neskôr na každého dôjde, to je taká všeobecná pravda,“ dodala záhadne.
