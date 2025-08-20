Nebola to jej šálka kávy. Nečakané priznanie Kristíny Svarinskej o účinkovaní v Dunaji, k vašim službám mnohých zaskočí

Foto: TV Markíza, Instagram.com/hilmerovamonika

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Súčasťou príbehu v neľahkých časoch je už tri roky.

Je stálicou seriálu, bez ktorej by to jednoducho nebolo ono. Reč je o mladej herečke, ktorá už tri roky stvárňuje Kláru Zacharovú, charizmatickú predavačku, ktorá prišla o svojho muža. Nepriazeň osudu ju však vyformuje do takej podoby, že si prejde určitou zmenou. Tá však ani zďaleka nie je vidieť len na jej účese. 

Ďalšia séria Dunaja, k vašim službám sa blíži a s ňou aj osudy obľúbených postáv, ktoré si diváci obľúbili. Zdá sa, že jeho koniec v najbližšej dobe nehrozí, o čom svedčia čísla sledovanosti i reakcie fanúšikov na internete. Podľa Kristíny Svarinskej tajomstvo úspechu dobového seriálu spočíva v tom, že ide o veľmi pútavý príbeh, ako prezradila v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Požiadavky divákov Dunaja, k vašim službám sa konečne naplnili. Už viac nebudú mať dôvod sťažovať sa
2.
Pod srdcom nosí už druhé dieťa. Seriálová Eva prehovorila o svojom tehotenstve v Dunaji, k vašim službám
3.
Prešlo deväť mesiacov a je čas na krok, ktorý všetko zmení. Diváci Dunaja, k vašim službám sa majú na čo tešiť
Zobraziť všetky články (217)

Ako dodala, ľudí chytili minulé časy a neľahké obdobie, počas ktorého sa dej odohráva. Navyše, dobový seriál u nás predtým nebol. „Pútavý príbeh je vyrozprávaný veľmi silnými hereckými menami. Nehovorím o sebe, hovorím o všetkých svojich kolegoch. Takže myslím si, že to je čaro úspechu Dunaja,“ uviedla mladá umelkyňa.

Ustráchaná Klára a jej nová láska

Kristína je v seriáli od samého začiatku, až sa nad tým pozastavila a usmiala. „To sú také prvopočiatky… Ja už som normálne ako taká skamenelina v seriáli, ale je to úžasné. Nikdy som si nemyslela, že budem v niečom tak dlhodobom a o tri roky neskôr sme tu, takže je to pre mňa prekvapenie,“ priznala svoje dojmy seriálová Klára, ktorá prežíva lovestory s Lukášom. Hoci sa spočiatku stráchala, nakoniec podľahla.

Je však otázne, či láska bude pokračovať i naďalej. „Tak po tom všetkom, čo si vo svojom živote zažila a čím prešla na začiatku, bolo veľmi pochopiteľné, že nechcela dať úplne novej láske šancu. Predsa len, keď človek prežije smrť svojho partnera, tak to je niečo, čo ho poznačí a veľmi ho posunie niekam, kde už možno nechce veriť, že by mohla prísť nejaká nová láska,“ odôvodnila Kristína správanie svojej postavy, ktorá bola spočiatku opatrná.

Samozrejme, že diváci by najradšej vedeli určité skutočnosti vopred, no herečka do toho vnáša svojimi slovami viac napätia. „Uvidíme, čo sa udeje v novej sérii, pretože to by nebola Klára, keby sa jej život nedial aj v ďalších sériách. Uvidíme, či jej bude dopriata troška šťastia,“ uviedla tajomne. S hercom Adamom Bardym, ktorý hrá Lukáša Kudličku, si zahrala aj intímnejšie scény, s čím však nemala vôbec problém. Spolupracovali spolu aj v ďalšom projekte, konkrétne v Druhej šanci, kde si strihla epizódnu rolu, takže sú to veľmi dobrí kamaráti.

Práve oni dvaja sa objavili v jednej z kľúčových scén poslednej série, keď Klára chcela pomstiť smrť svojho muža a zabiť Waltera Klausa, no nakoniec sa zbrane ujal Lukáš. Bude zlo konečne potrestané? „Skôr či neskôr na každého dôjde, to je taká všeobecná pravda,“ dodala záhadne.

Čo jej dal dobový projekt?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac