Štúdia ukázala, ako vyzerá najsexi žena dnešnej doby: Možno základné črty spĺňate aj vy

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Ak ste si mysleli, že budeme hovoriť o modrookých blondínach, sklameme vás.

Krása je individuálna a čo sa páči jednému, to sa nemusí páčiť druhému. Vďaka tejto rozmanitosti sa nikto nemusí obávať byť sám sebou, obliekať sa a vyzerať tak, ako sa cíti vo svojej koži dobre. Napriek tomu rovnako ako každá iná doba, aj dnešok má svoje štandardy krásy, ktoré môžeme povedať, že sa páčia väčšine. Nová štúdia sa rozhodla hľadať najsexi ženu sveta a výsledok vás možno ani neprekvapí. 

Platforma Players Time detailne nazrela do zoznamov najsexi žien podľa časopisu Maxim od roku 2016 do roku 2025 a odhalila, ktoré fyzické črty sú pre ne najcharakteristickejšie.

Hnedé oči a dlhé tmavé vlasy

Foto: Screen Players Time

Čo sa týka proporcií, 68 % spomedzi týchto žien bolo chudej postavy a ďalších 14 % malo postavu atletickú. Kým niekedy sa hovorilo, že štandardom krásy ženského tela je tvar presýpacích hodín, v dnešnej dobe to tak nie je. Žena s najneodolateľnejšou tvárou má hnedé oči, dlhé alebo stredne dlhé vlasy tmavohnedej farby, je vysoká 1,71 metra a má 29 rokov.

Čo sa týka ďalších atribútov, atraktívne na ženách sú aj tetovania a na príťažlivosti im pridáva aj to, ak sú zadané, a teda nedostupné. Ak veríte na znamenia, za najpríťažlivejšie boli označené ženy v znamení Váh a Škorpióna.

Speváčka Dua Lipa, foto: Profimedia

Po publikovaní týchto záverov mnohé zahraničné portály našli niekoľko celebrít, na ktoré opis dokonale sedí. Spomínajú speváčku Dua Lipu, modelku a podnikateľku Hailey Bieber alebo modelku Emily Ratajkowski.

Každá etapa našej histórie sa pozerá na ženskú krásu inak a dnes žijeme v dobe, keď je ideál takýto. Netreba, samozrejme, zabúdať ani na fakt, že estetické zákroky neboli nikdy také dostupné a na takej kvalitnej úrovni ako dnes a aj mnohé celebrity, z ktorých tieto výsledky pochádzajú, majú nejakú tú úpravu za sebou. Takže sa s nimi zbytočne neporovnávajte.

