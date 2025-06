Odhalila, ako sa jej nakrúcala prvá séria. Herečka zo Sľubu priznala, že hlavne jedna vec bola pre ňu spočiatku náročná

Hoci je finále prvej série úspešného retro seriálu za nami, podľa slov herečky, ktorá stvárnila jednu z hlavných postáv, si príliš neoddýchne. Viac než 100 epizód bolo plných zaujímavých okamihov, ktoré diváci doslova zhltli na jedno sústo, aj keď tie najväčšie zvraty nastali až na úplnom závere. Vyzeralo to na šťastný koniec, no ten sa napokon nekonal ani v prípade svadby Martiny Gálikovej a Ivana Mikuša, ani vo vzťahu Zuzany a Michala. Ako prezradila charizmatická brunetka, diváci sa však majú na čo tešiť.

Koniec prvej série Sľubu zanechal v televíznych divákoch zmiešané pocity. Vyjadrili svoju nespokojnosť a sťažovali sa na to, ako to tvorcovia pokazili hlúpym scenárom. Mnohí majú otázky, ku ktorým dostanú odpoveď až po letnej pauze. Prestávku však herci nemajú, ako vyšla s pravdou von Adriána Brnčalová, hlavná predstaviteľka Zuzany pre Markízu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

„Nemáme žiadnu pauzu, takže človek si vlastne ani nevie uvedomiť, že teraz skončí táto séria a berie to tak nejak prirodzene, že stále chodí do práce, pracuje na svojej postave a pracuje na tom, aby to divákov bavilo. Tešíme sa, čo na to povedia, lebo podľa mňa je to neuveriteľne dobre napísané a majú sa na čo tešiť,“ uviedla herečka.

Radšej Michal ako Igor

Umelkyňa zároveň priznala, že sa od prvej klapky, čo sa práce týka, posunula. „Je to vždy tak, že začiatky sú v každej jednej novej práci náročné, tu obzvlášť, keď s kolegami hráme, že máme blízky vzťah alebo že sa poznáme dlhú dobu. Určite cítim u seba herecký progres, aj atmosféra na pľaci je dobrá, čo sa odzrkadľuje na tom, čo potom postupom času sami videli diváci na obrazovkách,“ poznamenala Adriana, ktorá zároveň prezradila, ktorého partnera by si vybrala, ak by sa nemusela držať scenára.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Dá sa povedať, že to bolo jednoznačné. „Mám rada dobrodružstvo, takže, ak by som si mala vybrať, tak by to bol Michal, ale ani Igor nie je vôbec zlý. Uvidíme… Diváci nevedia, koho si nakoniec tá Zuza vyberie…“ dodala záhadne sympatická tmavovláska, ktorá opäť zdôraznila, že medzi sériami nebude mať voľno, ak neráta, že to pravdepodobne bude len pár dní. „Plánujem ísť určite domov pozrieť rodičov, priateľov a trošku si tam oddýchnuť a zregenerovať sa,“ priznala Adriana.

Zároveň ozrejmila, že v druhej sérii čakajú na divákov pútavé a zaujímavé príbehy hrdinov, ktorých už videli, ale zároveň aj nových postáv. Podobné sľubuje aj scenáristka seriálu Evita Twardzik, podľa ktorej ich čaká dráma i humor.