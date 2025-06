Nakoniec nebude o postavu menej, ale viac. V Dunaji, k vašim službám sa môžete tešiť na šťastné novinky

Dunaj, k vašim službám skončil dramatickou scénou, ktorá zanechala v divákoch obavy. Mnohí pritom veria, že Walter Klaus nakoniec prežije, keďže je kľúčovou postavou a od začiatku sa postaral o drámu a napätie v seriáli. Navyše je jeho manželka tehotná, a tak diváci chceli vidieť v ďalšej sérii viac z ich rodiny.

V desiatej sérii sa so seriálom rozlúčilo viacero postáv. Najprv seriál tragicky opustila Marína, potom sa k nej pridal Ludwig a nešťastný osud postretol aj Oľgu, ktorú zaškrtil vlastný manžel. Diváci sa ledva spamätali z týchto úmrtí, keď odrazu Lukáš Kudlička ukradol Kláre zbraň a vystrelil na Klausa.

Čo bude ďalej?

Ako sme vás informovali v článku, v septembri sa seriál presunie do roku 1944 a jedenásta séria bude následne končiť okolo začiatku Slovenského národného povstania. Tvorcovia navyše plánujú zobraziť bombardovanie rafinérie Apollo v Bratislave, počas ktorého zomrelo podľa odhadov 179 ľudí a dá sa tak očakávať, že medzi nimi bude aj niektorá z postáv.

Vďaka téme Slovenského národného povstania sa dá zároveň očakávať, že sa do popredia seriálu dostane odboj a s ním aj rodina Kučerovcov. Popredným odbojárom je pritom aj Dávid, ktorého stvárňuje Jakub Jablonský. Ten je teraz v radostnom očakávaní so svojou partnerkou Petrou Dubayovou, ktorá v seriáli stvárňuje Evu. Zatiaľ nebolo oznámené, či bude v seriáli pokračovať a jej tehotenstvo sa vpíše do deja, alebo seriál opustí.

Tvorcovia pritom už minulú sériu zháňali do seriálu bábätko a diváci čakali, že bude patriť Maríne, keďže bola jedinou tehotnou postavou. Po jej smrti zas prišli s teóriou, že dopíšu tehotenstvo Barbory Bezákovej do scenára. Ani to sa však nestalo a jej postavu neskôr v seriáli zabili. Divákom tak ostala otázka, čie bude bábätko.

Po finále 10. série prišli diváci s novou teóriou, ako sme vás informovali v článku. Myslia si totiž, že je Tereza tehotná, a skôr než to stihla Antonovi povedať, zhodil ju z mosta. V epizóde sa totiž držala za brucho a diváci si mysleli, že práve túto šťastnú novinku chcela svojmu milovanému oznámiť predtým, než ju sám prekvapil.

Ako sa však ukázalo, tvorcovia sú stále o krok vpred, čo sa teórií okolo seriálu týka. Divákov totiž nenechajú vydýchnuť ani cez leto, keďže sa objavil ďalší oznam, že hľadajú do komparzu bábätko prostredníctvom portálu Komparz.tv. Z toho tak môže vyplývať, že nielenže bude tehotná Tereza, ale úspešne donosí bábätko aj Helga. Či však pôrod prežije, zostáva naďalej otázne, keďže ju Šarlota pred ďalším tehotenstvom rázne varovala.