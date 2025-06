Zničili všetko, čo sa dalo. Diváci reagujú na finále seriálu Sľub, vyjadrujú svoju nespokojnosť

Ďalší seriál skončil tesne pred letnými prázdninami a zanechal tak v divákoch množstvo otázok, na ktoré dostanú odpoveď až na jeseň. Po viac než 100 epizódach sa pritom zdalo, že diváci očakávajú skôr odpovede a čakali, že bude prvá séria riadne ukončená. To sa však nestalo.

Ak diváci očakávali na konci prvej série „happy end“, nedočkali sa. Nielenže šťastne neskončila svadba Martiny Gálikovej a Ivana Mikuša, v ohrození je tiež vzťah Zuzany a Michala, ktorým diváci fandili už od začiatku a len nedávno sa konečne dali oficiálne dokopy. Ich vzťah však neustále komplikovali mamy z oboch strán a zdá sa, že teraz sa Michalovej mame podarilo zničiť ho úplne.

Diváci s koncom spokojní nie sú

Ohlasy na koniec však nie sú také, ako televízia pravdepodobne čakala. Väčšina komentujúcich sa totiž zhoduje v tom, že tvorcovia vo finále prvej série pokazili všetko, čo sa pokaziť dalo. „Niečo hrozné, zničili ste všetko, čo sa zničiť dalo…“ odkázala diváčka. Druhá zas píše: „Nič „moc“, už horší scenár ste ani nemohli vymyslieť.“ Tretia sa pridáva s: „Dokonale hlúpy koniec.“

Iná zas zhodnotila: „Natočili ste to tak, akoby sme žili v tom čase len v strese, smútku a starostiach. To nie je pravda, práveže vtedy boli ľudia omnoho pokojnenjší, spokojnejší a hlavne mali istoty… Práveže teraz sa tak žije… Strach, neistota, stres a samé problémy…“

Azda najsilnejšou emóciou, ktorá po skončení seriálu v divákoch ostala, je strach o riaditeľa Gálika. Na jeho srdce to bol totiž príliš veľký nápor, keď znova uvidel svojho syna, a tak svadba nakoniec skončila katastrofou. Ako stálo v komentároch, diváci sa však pevne zhodujú na tom, že jednoducho musí prežiť, keďže by im v seriáli chýbal. „Musí prežiť, chýbal by tam, veľmi,“ napísala diváčka a ďalší divák sa hneď pridal: „Najlepšia postava v seriáli. Škoda by bola, keby už nehral ďalej. Človek s veľkým srdcom. Vzor človeka pre všetkých.“

Najviac na nervy šla všetkým vo finálovej epizóde Michalova mama. Tá totiž synov presvedčila na emigráciu a chvíľu sa zdalo, že s ňou pôjde aj Michal, a teda opustí Zuzanu s Kubkom. „Mne liezla na nervy Mišova mama, ako ho nútila ujsť, aj keď videla, že nechce odísť od rodiny. Hlúpa, predať dom a ísť do neznáma. Myslela si, že ju tam budú čakať s otvorenou náručou a na staré kolená, bohužiaľ, ľudia boli sprostí, ale scenár je scenár,“ znel napríklad komentár. V ďalšom sa zas písalo: „Tá matka, hnusne egoistická, manipulatívna, presne ukázané, ako si ona nedokázala splniť sen o „lepšom“ živote, tak ženie do toho svojho syna, a ináč veľmi nesympatická žena.“

Zuzana zistila, že Michal odišiel potom, ako zabudla obrúčky a vrátila sa domov. Tam uvidela, že v skriniach chýbajú Michalove veci. Netušila však, že sa rozhodol vrátiť, no nepodarilo sa mu to preto, že sa zranil. Skľúčená Zuzana utekala za mamou do nemocnice, kde stretla Igora a vbehla mu do náruče. S jej reakciou diváci spokojní neboli, ako stojí napríklad v komentári: „Zuzana je veľmi poplašená, to sa dalo čakať, že to tak skončí. Všetko rieši zložito.“

Po tejto scéne z nemocnice sa navyše začali objavovať komentáre ako: „Ja len dúfam, že nebude naspäť s Igorom.“ alebo „Dúfam len, že Zuzana neskončí s tým nudným Igorom.“