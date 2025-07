Odborník na GDPR: Ak má váš zamestnávateľ na pracovisku kamery, toto by ste mali vedieť. Veľa ľudí nepozná svoje práva

Problematika GDPR je často pre bežných ľudí komplikovanou spleťou predpisov, práv a povinností. Odborník Tomáš Jendrál sa prostredníctvom svojej firmy codamore angažuje práve v oblasti ochrany osobných údajov. Ako spoločnosť deklaruje na svojom webe, snaží sa prenášať často zložitý jazyk zákonodarcu do zrozumiteľnej reči.

O tom, že do kontaktu so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, známym ako GDPR, sa nedostávajú iba firmy či SZČO, sme sa presvedčili v aktuálnom rozhovore.

Právnik nám v ňom priblížil, s akými problémami sa jeho klienti stretávajú najčastejšie, akým mýtom v oblasti ochrany osobných údajov veria, ale prebrali sme aj témy ako zverejňovanie záznamov z bezpečnostných kamier, kamery na pracovisku či nevyžiadané hovory z call centier.

GDPR, alebo Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation), je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov občanov EÚ. Záväzné je od 25. mája 2018 a nahrádza predchádzajúce zákony o ochrane osobných údajov.

„Najväčším problémom je nevedomosť, s ktorou sa stretávame,“ povedal šéf codamore Tomáš Jendrál. Podľa jeho slov dochádza k porušovaniu GDPR pomerne často, a to aj v bežnom živote pri fyzických osobách. Väčšina ľudí totiž ani nevie, že sa takéhoto konania dopúšťajú.

Aké problémy riešite v posledných mesiacoch s klientmi najčastejšie?

Vo všeobecnosti malé a stredné firmy majú strašne veľa byrokracie a problémom je, že ju znáša hlavne majiteľ. Ten je v jednom šéf, asistent, ekonóm a podobne – s tým súvisí málo času a to, že napríklad aj v oblasti ochrany osobných údajov nedisponujú potrebnými informáciami, keďže nemajú priestor si to naštudovať.

Najväčší problém je teda nevedomosť, s ktorou sa stretávame. Riešime tiež nesprávne pochopenie problematiky GDPR či kamerové systémy.

Čo sú najväčšie mýty, ktorým ľudia/firmy v oblasti ochrany osobných údajov veria najčastejšie?

Stretávam sa s tým, že pri GDPR vraj ide iba “o byrokratickú záležitosť.” Dodržiavať pritom treba aj technické a organizačné opatrenia. Môže ísť o zamedzenie náhodného odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek informačného systému – s tým súvisiace ich vhodné umiestnenie, ale tiež napríklad o bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov.

Ďalšou vecou je, že osobným údajom je len nejaké rodné číslo, prípadne číslo občianskeho preukazu – čo nikdy nebola pravda. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, na základe čoho vieme priamo alebo nepriamo identifikovať túto danú osobu.

Prípad zverejnenia zlodeja na sociálnych sieťach – čo robiť v takýchto prípadoch?

Stáva sa pomerne bežne, že vo väčších skupinách či komunitách na sociálnych sieťach sa ľudia snažia s dobrým úmyslom nájsť páchateľa nejakej krádeže či iného činu prostredníctvom zverejneného kamerového záznamu či fotografie zhotovenej z takéhoto záznamu.

Ochrana súkromia však platí pre každého a platí tiež prezumpcia neviny, aj keď je de facto jasné, že ide o páchateľa. Samozrejme, musí ísť o zverejnenie niektorého z osobných údajov, respektíve identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Poviem príklad z praxe, ktorý sme vo firme riešili. Do požičovne prišlo auto nemenovanej značky, vystúpili traja páni, do auta naložili tovar za niekoľko tisíc eur, odišli a už nikdy sa nevrátili. Poškodený majiteľ následne zverejnil fotografiu na sociálnych sieťach a ozval sa mu šofér, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov. Argumentoval tým, že on je len taxikár, respektíve šofér.

Následne sa obrátil na Úrad na ochranu osobných údajov (UOOU SR) a majiteľovi hrozí pokuta. Navyše, potenciálny páchateľ si môže vymáhať v civilnom konaní náhradu nemajetkovej ujmy. Ak by sme išli do extrému, ktorý sa ale netýka tohto prípadu, za určitých okolností je neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi trestným činom.

Čo teda v takýchto prípadoch robiť, je jednoznačné. Kamerový záznam je možné za účelom dokazovania odovzdať iba príslušným orgánom, teda polícii.

Inštalácia kamerových systémov pred vlastným domom. Čo treba splniť a na čo si dať pozor?

Rozoznávame tu dve roviny. Prvá je, či spadáme pod GDPR – typickým príkladom je firma, ktorá si nainštaluje kamerový systém. Druhá rovina je výlučne osobná, takzvaná domáca činnosť. Na tú sa GDPR nevzťahuje.

