Známy slovenský obchod hlási veľké problémy: Dedoles sa topí v dlhoch, súd schválil ďalšiu reštrukturalizáciu

Dedoles patrí medzi najznámejšie domáce značky a do povedomia ľudí sa dostal najmä masívnou kampaňou spred pár rokov. Firma predávajúca svojské oblečenie sa však následne v roku 2022 začala topiť v dlhoch, súd schválil jej reštrukturalizáciu a vyzeralo to, že sa opäť postaví na nohy. História sa však po troch rokoch opakuje a Dedoles má znova veľké finančné problémy.

Informoval o tom zakladateľ firmy Jaroslav Chrapko na sociálnej sieti. „Situácia na trhu je tvrdá. Po zlepšení v roku 2023 (pozitívna EBITDA) prišiel nájazd čínskych e-shopov, ktorý nás zasiahol naplno,“ píše Chrapko, no dodáva, že nejde o oficiálne stanovisko spoločnosti.

Firma údajne funguje

Firma zatiaľ podľa neho funguje a snaží sa plniť svoje záväzky. Nedarí sa jej však prinášať potrebné inovácie, aby zlepšila výsledky. Súd jej preto schválil ďalšiu verejnú preventívnu reštrukturalizáciu. „Negenerujeme dostatok zisku na pokrytie budúcich splátok reštruktúry, hoc sa vo firme robí veľa skvelých aktivít. A to je problém,“ dodal Chrapko.

Reštrukturalizácia je podľa neho legálny nástroj ako predísť problémom s cash-flow. Čakať na zázrak by bol podľa neho hazard a hoci z exekutívneho riadenia Dedolesu už odišiel, no spomínané riešenie podporuje. „Ak by sme v 2022 skrachovali, väčšina nezabezpečených veriteľov by pravdepodobne nedostala nič. Dnes už Dedoles splatil vyše 20 % starých dlhov v pôvodnej výške,“ doplnil.

O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Dedoles a v prípade jeho dodania budeme článok aktualizovať.