Známy módny e-shop zrušil svoj sklad, veľká časť zamestnancov prišla o prácu. Snaha o záchranu značky pokračuje

Kým kamenné prevádzky počas koronakrízy trpeli, mnohí obchodníci v e-commerce sektore rástli. Je to aj prípad slovenskej firmy FC ecom, s. r. o., pod ktorú patria internetové obchody Factcool a Bezvasport. Tá sa napokon dostala do náročnej situácie, ktorú dobre poznajú viacerí domáci podnikatelia.
Pre dlhy a finančné ťažkosti skončila spoločnosť v apríli tohto roka v reštrukturalizačnom konaní. Pod ochranou súdov teda dáva dokopy plán na vlastnú záchranu, ktorá ide ruka v ruke s oddlžením. Ako upozornil Denník E, v rámci zoštíhľovania už firma FC ecom pristúpila aj k zásadným krokom.
Cesta z dlhov
Spoločnosť, ktorá je prítomná aj na viacerých zahraničných trhoch, sa rozhodla zatvoriť svoj veľký sklad nachádzajúci sa v Beckove. Ten sa po rýchlom raste a následnom pocovidovom „vytriezvení“ ukázal byť príliš veľký a pre firmu pôsobil ako finančná záťaž.
Skladovanie tovaru a celú logistiku následne prevádzkovateľ e-shopov presunul do špecializovaného spoločného skladu, ktorý využívajú aj iní obchodníci. Samozrejme, v súvislosti so zatvorením skladu došlo aj k prepúšťaniu veľkej časti pracovníkov a okrem financií potrebných na fungovanie objektu tak firma ušetrí tiež na mzdových nákladoch. Podľa dostupných dát sa počet zamestnancov znížil z pôvodných 160 na menej ako 100.
Ako ďalej Denník E pripomína, riadenie vo firme prevzal od začiatku roka takzvaný krízový manažment. Ďalšou novinkou je, že okrem módneho sortimentu ako oblečenie a obuv, sa už FC ecom zameriava aj na predaj parfumov, kde vie dosiahnuť vyššiu maržu.
Strata 9 miliónov eur
Výška samotných záväzkov voči veriteľom aktuálne nie je známa. Podľa verejne dostupných zdrojov má eseročka dlhovať viac ako 90-tisíc eur Finančnej správe SR. Dobrou správou je, že odvody za zamestnancov spoločnosť riadne platí.
Podľa hospodárskych výsledkov sa tržby firmy medziročne prepadli o 30 %. Kým v roku 2023 boli na úrovni 82 miliónov eur, minulý rok to už bolo 57,48 milióna eur. Firma FC ecom bola navyše za vlaňajšok v strate viac ako 9 miliónov eur. Okrem vyššie spomínaných opatrení by mal spoločnosti pomôcť aj exit z menej ziskových trhov.
