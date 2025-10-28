Známy módny e-shop zrušil svoj sklad, veľká časť zamestnancov prišla o prácu. Snaha o záchranu značky pokračuje

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Populárny obchodník aktuálne pracuje na ozdravnom pláne, v rámci reštrukturalizácie už stihol urobiť aj zásadný krok.

Kým kamenné prevádzky počas koronakrízy trpeli, mnohí obchodníci v e-commerce sektore rástli. Je to aj prípad slovenskej firmy FC ecom, s. r. o., pod ktorú patria internetové obchody Factcool a Bezvasport. Tá sa napokon dostala do náročnej situácie, ktorú dobre poznajú viacerí domáci podnikatelia.

Pre dlhy a finančné ťažkosti skončila spoločnosť v apríli tohto roka v reštrukturalizačnom konaní. Pod ochranou súdov teda dáva dokopy plán na vlastnú záchranu, ktorá ide ruka v ruke s oddlžením. Ako upozornil Denník E, v rámci zoštíhľovania už firma FC ecom pristúpila aj k zásadným krokom.

Cesta z dlhov

Spoločnosť, ktorá je prítomná aj na viacerých zahraničných trhoch, sa rozhodla zatvoriť svoj veľký sklad nachádzajúci sa v Beckove. Ten sa po rýchlom raste a následnom pocovidovom „vytriezvení“ ukázal byť príliš veľký a pre firmu pôsobil ako finančná záťaž.

Skladovanie tovaru a celú logistiku následne prevádzkovateľ e-shopov presunul do špecializovaného spoločného skladu, ktorý využívajú aj iní obchodníci. Samozrejme, v súvislosti so zatvorením skladu došlo aj k prepúšťaniu veľkej časti pracovníkov a okrem financií potrebných na fungovanie objektu tak firma ušetrí tiež na mzdových nákladoch. Podľa dostupných dát sa počet zamestnancov znížil z pôvodných 160 na menej ako 100.

Ako ďalej Denník E pripomína, riadenie vo firme prevzal od začiatku roka takzvaný krízový manažment. Ďalšou novinkou je, že okrem módneho sortimentu ako oblečenie a obuv, sa už FC ecom zameriava aj na predaj parfumov, kde vie dosiahnuť vyššiu maržu.

Strata 9 miliónov eur

Výška samotných záväzkov voči veriteľom aktuálne nie je známa. Podľa verejne dostupných zdrojov má eseročka dlhovať viac ako 90-tisíc eur Finančnej správe SR. Dobrou správou je, že odvody za zamestnancov spoločnosť riadne platí.

Podľa hospodárskych výsledkov sa tržby firmy medziročne prepadli o 30 %. Kým v roku 2023 boli na úrovni 82 miliónov eur, minulý rok to už bolo 57,48 milióna eur. Firma FC ecom bola navyše za vlaňajšok v strate viac ako 9 miliónov eur. Okrem vyššie spomínaných opatrení by mal spoločnosti pomôcť aj exit z menej ziskových trhov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia budú nakupovať v novej veľkej predajni. Známy reťazec mieri na stredné Slovensko, stavať by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac