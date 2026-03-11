Obľúbený poľský reťazec pripravuje novú slovenskú predajňu. Dočká sa ho ďalšie mesto, hľadá aj zamestnancov

Poliaci chcú pod Tatrami otvárať ďalšie predajne, svoje ambície postupne napĺňajú.

Ešte vo februári sme vás informovali o tom, že tradičný obchodný reťazec Ochnik pripravuje novú prevádzku v Banskej Bystrici. Nadviazal tak na predajne v Trenčíne a Nitre a ako sa zdá, cieliť bude hlavne na väčšie mestá. Potvrdzuje to aj nová pracovná ponuka.

V rámci nej spoločnosť hľadá vedúceho predajne do Žiliny, vyplýva to z informácií na portáli Profesia.sk. Aj štvrtá pobočka sa teda bude nachádzať v krajskom meste, čo je ale pri stratégii rodinnej značky pochopiteľné.

Nejde o diskont

V uplynulých rokoch prišlo na slovenský trh viacero nových zahraničných hráčov. Väčšina z nich sa etablovala v iných krajinách a Slovensko si vybrala ako svoj ďalší logický krok. To je aj prípad reťazca Ochnik, ktorý patrí medzi významné poľské rodinné firmy a u našich severných susedov prevádzkuje viac ako 100 obchodov. Na tamojšom trhu je od roku 1989.

Reťazec sa špecializuje na oblečenie, konkrétne na výrobu a predaj kožených produktov. V jeho sortimente zákazníci nájdu aj rôzne doplnky.

Na rozdiel od väčšiny nových predajcov, Ochnik nemôžeme kategorizovať ako diskontný či lacný reťazec. Portfólio produktov tvoria kvalitnejšie kožené veci, pričom ich cenová škála sa pohybuje v desiatkach, ba až stovkách eur. Tomu zodpovedajú aj lokality, do ktorých spoločnosť vstupuje. U nás sú to zatiaľ väčšie mestá a známe nákupné centrá, kde sa predpokladá vyššia fluktácia potenciálnych zákazníkov a tiež ich vyššia kúpyschopnosť.

Na Slovensku vyhľadáva krajské mestá

Je preto zrejmé, že svoju cieľovú skupinu má reťazec vo väčších slovenských mestách. Prvú prevádzku otvorili Poliaci v trenčianskom nákupnom centre Laugarício, neskôr ju doplnil obchod v OC Centro Nitra a naposledy sa portfólio kamenných predajní rozšírilo o banskobystrickú Europu SC. Štvrtá pobočka by sa teda mala otvoriť v Žiline, konkrétnu lokalitu kompetentní v ponuke nešpecifikovali.

Termín nástupu je určený na marec 2026 – z toho môžeme dedukovať, že predajňa je v pokročilej fáze prípravy a jej otvorenie by sa mohlo zrealizovať v relatívne blízkej dobe. Základná ponúkaná zložka platu začína na úrovni 1 280 eur, obchodník však láka na variabilnú zložku mzdy.

Plány reťazca Ochnik sa však v Žiline nekončia a dočkať by sa mali aj obyvatelia ďalších, nielen krajských miest. Počas vlaňajšieho leta to pre interez potvrdil predseda predstavenstva Marcin Ochnik. „V priebehu nasledujúcich troch rokov chceme otvoriť približne 15 pobočiek a zintenzívniť aktivity súvisiace s budovaním rozpoznateľnosti značky na slovenskom trhu,“ povedal Ochnik.

Slovenská eseročka OCHNIK SK zaznamenala v nekompletnom roku 2024 tržby 310-tisíc eur a vykázala zisk viac ako 22-tisíc eur. Hospodárske výsledky za minulý rok zatiaľ zverejnené neboli.

Spolu s možnosťou nakúpiť si oblečenie v kamenných prevádzkach môžu Slováci využiť aj existujúci internetový obchod. Ochnik v ňom ponúka pánsku a dámsku módu, doplnky na cestovanie či rôzne kožené výrobky. Podľa slov Marcina Ochnika chce spoločnosť naďalej rozvíjať aj túto platformu.

